Ünlü anketçi hayatını kaybetti! KONDA'nın kurucusu ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem kimdir

KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketi’nin kurucusu, eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede, 89 yaşında yaşamını yitirdi. Tarhan Erdem'in hastalığı neydi, eşi ve çocukları kimdir?

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Siyasetçi, araştırmacı, yazar Tarhan Erdem, Bodrum’da 2 gün önce kalp rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Erdem, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KONDA: Başımız sağ olsun

KONDA Araştırma, Erdem'in ardından şu mesajı paylaştı: "Şirketimizin kurucusu, hayat ustamız sayın Tarhan Erdem'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Cenaze töreni ile ilgili bilgileri paylaşacağız. Başımız sağ olsun..."

Tarhan Erdem kimdir?

Yaşamı: 1933 yılında Kurucaşile’de doğdu. İlk Eğitimini Bartın’da, Orta ve Lise Eğitimini Yozgat ve Kayseri Liselerinde aldı. 1958 yılında İTÜ İnşaat Fakültesi’nden mezun oldu. Erdem, evli, 2 çocuğu bulunuyor.

Meslek hayatı

1959-1995 yılları arasında T. Şeker Fabrikaları, MSB Enfrastrüktür Tesisleri, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ Cam Elyaf Sanayi, Milliyet Gazetesi ve Doğan şirketler Grubu’nda, kontrol mühendisliği, kontrol amirliği, proje mühendisliği, genel müdürlük, koordinatörlük, genel koordinatörlük görevlerinde bulundu. 1987 yılında, halen yönetim kurulu başkanlığını yaptığı KONDA Araştırma ve Danışmanlık AŞ’yi kurdu.

Siyasi hayatı

1953 yılında CHP Beyoğlu İlçesine kaydoldu. İstanbul’da Evliya Çelebi Ocağı, Beyoğlu İlçesi, İstanbul İli ve Genel Merkez gençlik kolları ve ana kademe yönetim kurul üyeliklerine seçildi. 1999-2000 yıllarında Genel Sekreterlik yaptı. 1977 yılında İstanbul Millet vekili seçildi, 1977 Haziranında güvenoyu almayan Ecevit Hükümeti’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına atandı. 2001 Mayıs ayında CHP’den istifa etti.

Sosyal hayatı

Öğrenci dernekleri ve meslek odalarında yönetim kurulu üyeliği ve Türk Devrim Ocakları genel başkanlığı (1966-1967) yaptı.

Kitapları

Halkevleri, Nisbi Temsil Nedir?, 80’leri Karşılarken, Anayasa ve Seçim Kanunları, İstanbul 1969 İl Kongresi Tutanağı, Üye Kayıtlarının Birleştirilmesi (1978), Tıkanan Siyaset (2002), Kapana Sıkışanlar, Oy Aldılar Seçilemediler, Anayasalar ve Siyasal Belgeler (1876-2012), Yasama Meclisi Üyeleri Seçim Kanunları ve Siyasi Partiler Kanunları (1876-2013) adlı kitapları yayımlandı.