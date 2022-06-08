Venezuela Devlet Başkanı Maduro'da Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. İkili ilişkiler, işbirliği ve birçok alanda anlaşmaların imzalandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticarette hedefin 3 milyar dolar olduğunu duyurdu.

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Venezuela ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, Türkiye'nin dünya düzenindeki önemine vurgu yaparken ülkesine verdiği desteklerden dolayı da hem Türk halkına hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Mevcut rakamlar bu sene iki ülke arasındaki ticarette 1 milyar dolara ulaşacağımıza işaret ediyor. Hedefimiz 3 milyar dolara çıkarmaktır.

Türkiye Maarif vakfımızın Karakas'taki 3.okulunun açılışı gerçekleştirildi. Venezuela ile kalkınma iş birliğine önem veriyoruz. THY İstanbul Karakas hattında haftada 7 sefer düzenleyerek köprü vazifesi görmektedir.

Erdoğan temmuzda Venezuela'ya gidecek

İkili ilişkilerin yanı sıra güncel meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Venezuela'ya karşı yaptırımlara karşı olduğumuz ifade ettim. Türkiye olarak bundan sonra da dost ülkenin yanında olacağımızı ifade etmek istiyorum. Temmuz ayı içerisinde iade ziyareti gerçekleştireceğiz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.

"Türkiye her zaman yanımızdaydı"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun konuşması ise şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bütüncül bir özet yaptı. Ben sadece şükranlarımı ekleyebilirim. Çünkü en zor anlarda pandemi zamanında Türkiye her zaman yanımızdaydı. Ekonomik istikrarımıza doğru yürümeye başladık. Venezuela yeniden doğuyor. Artık sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm yatırımcılara diyorum. Gelsinler. Turizm, petrol, gaz, altın için Türk yatırımcıları gelsin. Ben size bütün garantileri veriyorum. İki ülke arasındaki uçuşlar bekliyoruz ki artacak.

Türkiye'nin bizim için yeniden doğan bir potansiyeli var. Dünyanın önde gelen ekonomilerinden. 700 yıldır kimliği olan bir ülke. Diplomatik alanda büyük bir tesir alanı var. Yeni dünya için bir potansiyel. Dünya için barışın tesisini istiyoruz. Bu anlamda Türkiye bizim için örnek teşkil ediyor. Venezuela artık kendini toparlamaya başlıyor. Tüm ülkenin vücudu işkenceye maruz kaldı. Ama artık vücut şaha kalkıyor. Biz petrol olarak ilk rezerviz. Gaz olarak 4.sıra rezervimiz. Dünyadaki 2.sıraya yükseliriz gaz rezervinde. Artık su üretebileceğiz. Farklı bir dünya için savaşma gücümüz var. İş birliğimiz barış iş birliğidir.