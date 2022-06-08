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Terör örgütüne ağır darbe indirdik! PKK'nın eylemleri yüzde 95 azaldı

Terör örgütüne ağır darbe indirdik! PKK'nın eylemleri yüzde 95 azaldı

Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarla ağır darbe yiyen terör örgütü PKK'nın eylem kapasitesi son 6 yılda yüzde 95 düştü. 2015'te 2 bin 817 eylem yapan terör örgütü geçen yıl ancak 146 eylem gerçekleştirebildi. Bu sayı 2022'nin ilk 5 ayında ise 37 oldu.

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Terörle mücadele kapsamında alınan önlemler sayesinde terör örgütü PKK artık eylem gerçekleştiremiyor. İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2015 yılında silahlı saldırı-çatışma, sabotaj-kundaklama, adam kaçırma, yol kesme-yağma, mayın-el yapımı patlayıcı (EYP) gibi 2 bin 817 eylem yapan terör örgütü 2021'de ancak 146 eylem gerçekleştirebildi. Örgütün yurt içindeki eylem kapasitesi son 6 yılda yüzde 95 oranında düştü. Terör örgütü 2022'nin ilk 5 ayında ise 7 silahlı saldırı, 8 çatışma, 12 mayın-EYP, 5 sabotaj-kundaklama, 3 yol kesme-yağma ve 2 taciz olmak üzere 37 terör saldırısı düzenledi.

Yurt içindeki PKK'lı sayısı 150
Kıran, Kapan, Yıldırım, Eren, Eren-Kış ve Eren-Abluka operasyonlarında 625 terörist etkisiz hale getirildi, 437 iş birlikçi yakalandı. 3 bin 562 mağara/sığınak imha edildi. Operasyonlarda 1081 silah, 1093 mayın-EYP, 1890 el bombası, 21 tondan fazla patlayıcı madde, 241 bin 865 mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarla yurt içinde barındığı değerlendirilen terörist sayısı da büyük oranda eritildi. Bu sayı 2016'da 2 bin 780'ken 2021'de 150'nin altına indi. Son 5 yılda yurt içindeki terörist mevcudu da yüzde 94 azaldı.

(YENİ ŞAFAK)

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