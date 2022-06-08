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Havva teyze hayalini gerçekleştirip son nefesini verdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Havva teyze hayalini gerçekleştirip son nefesini verdi

Gaziantepte yaşayan Havva teyze pandemi nedeniyle 3 yıldır Türkiye'ye gelemeyen 10 çocuğunu ve 43 torunu görmek için Almanya'ya gitmeyi hayal ediyordu. Son arzusunu gerçekleştiren yaşlı kadın çocuklarının ve torunlarının yanında son nefesini verdi.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan oğlu Mahmut Zeyrek ile birlikte yaşayan 11 çocuk ve 47 torun sahibi Havva Zeyrek, yaklaşık 3 yıl önce başlayan pandemi nedeniyle Almanya'da bulunan 10 çocuğu ve 43 torununa göremedi.

3 yıldır çocuklarının ve torunlarının hasretini ile yanan 85 yaşındaki Havva Zeyrek, daha fazla dayanamayınca çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için 3 ay önce Almanya'ya gitti.

Her bir çocuğunun evinde 10-15 gün kalarak hasret gideren Havva Zeyrek, son ise olarak Almanya'nın Frankfurt kentinde yaşayan büyük oğlu Hacı Zeyrek'in evine giderek buradaki torunlarını da son kez gördü.

Çocukları ve torunlarının yanında son nefesini verdi

Çocuklarını ve torunlarını bir kez daha görebilmek için gittiği Almanya'da son nefesini veren Havva Zeyrek'in ölüm sebebi yaşlılığa bağlı organ yetmezliği olarak belirlendi. İş İnsanı Sait Zeyrek’in yengesi olan Havva Zeyrek’in cenazesi işlemlerinin ardından hava yolu ile uçakla Gaziantep'e getirildi.

Yaşlı kadının cenazesi Araban ilçesi Akbudak kırsal mahallesi mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye işadamı Sait Zeyrek'in yanı sıra Araban Belediyesi Başkanı Yardımcısı Yusuf Uğur, STK temsilcileri, çocukları, torunları ve sevenleri katıldı.

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