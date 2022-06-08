Mustafa Levent Göktaş nereli kimdir? Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi özel kuvvetlerdeydi

Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin gözaltı kararı verilen Mustafa Levent Göktaş, eski bir TSK mensubu olan bir avukat. 2004 yılına kadar özel kuvvetlerde alay komutanlığı yapan Levent Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişiydi. Aslen Niksarlı olan Levent Göktaş şimdi suikastle itham ediliyor.

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8 Haziran 1959 Tokat Niksar doğumlu olan Levent Göktaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalıştığı dönemde, PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılması ve Kenya'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinde görev aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki Muharebe Arama Kurtarma Birliği’nde alay komutanlığı görevinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 3 adet üstün cesaret ve feragat madalyasına sahip olan tek kişiydi. 2004'te askerlikten emekli olduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.

7 Ocak 2009'da Ergenekon soruşturması’nın 10. dalga operasyonunda gözaltına alındı ve birkaç gün sonra "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 20 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının, tutuklulukta azami sürenin 5 yıla inmesinin ve Ergenekon mahkemesinin gerekçeli kararını yazmamasına dair Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından 10 Mart 2014 tarihinde tahliye edildi. Levent Göktaş, Rusça, İngilizce, Arapça ve Kürtçe bilmektedir.

Necip Hablemitoğlu cinayetine karıştığına dair iddialara ilişkin Levent Göktaş şunları söylemişti:

-“Bu olayın uzak yakın benle hiç ama hiç bir ilgisi yok. Ben kendisinin kim olduğunu bile öldükten sonra öğrendim. Ben şerefli onurlu bir Türk subayıyım bunu herkes bilir. Bunu yapacak ya da yaptıracak kişi şerefsiz onursuz biri ya da birileridir. FETÖ işi olduğu aşikardır. Yakın zamanda gerçek ortaya çıkar.