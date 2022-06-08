Necip Hablemitoğlu suikastinde son dakika haberi! Levent Göktaş kayıplara karıştı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, Necip Hablemitoğlu suikastiyle ilgili 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Son dakika haberine göre 5 kişi gözaltında. Suikastin kilit ismi Levent Göktaş ise kayıp.

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Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır'ın MİT operasyonuyla Türkiye’ye getirilmesinin ardından suikastı gerçekleştirdiği iddia edilen isimlere yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Şüphelilerden 5'i Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı, 4 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltı kararı verilenler arasında emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın da olduğu ancak adresinde bulunamadığı belirtildi.

Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nin devletteki paralel yapılanmasını ifşa ettiği kitabını yayınlayamadan Ankara'daki evinin önünde 18 Aralık 2002'de suikast sonucu öldürülmüştü.

Nuri Bozkır kilidi çözdü

Suikastın şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta Emniyet'e teslim edilmiş ve 8 Şubat'ta "örgüt üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanmıştı. Eski özel kuvvetçi Nuri Gökhan Bozkır’ın savcılık ifadesinde, o dönem üst düzey rütbede bulunan bir ismin 2002 Kasım ayı ortalarında kendisini çağırarak, örtülü bir görev kapsamında Hablemitoğlu’nu hedef olarak bildirdiğini ve kendisinden Portakal Çiçeği Sokak'ta keşif yapmasını istediğini anlatmıştı.

Suikast öncesi Hablemitoğlu'nu takip ettiği ortaya çıkan eski Özel Kuvvetler mensubu Bozkır'ın ifadeleri doğrultusunda İrfan Birkan, Birol Ercan, Aydın Köstem, Nizamettin Avşar ve Mehmet Narin gözaltına alınmıştı. Hem Nuri Gökhan Bozkurt, hem de diğer şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından derinlemesine çalışma yapıldı.

Suikasti birlikte planlamışlar

2001 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı MAK Alay Komutanı olan Levent Göktaş'ın aralarında olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Kararda, Nuri Gökhan Bozkurt'un da Necip Hablemitoğlu suikasta kurban gittiği dönemde aynı birimde çalıştığı, gayri resmi organizasyonun bu birimde planlanmış olduğuyla ilgili bilgiler aktarıldı. O dönem Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan MAK Alay Komutanı Levent Göktaş, Tim Komutanı Hakan Büyükçulha, birimde çalışan Tarkan Mumcuoğlu, İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek, Tan Dervişoğlu, Altan Bora, Bülent Kutsal ve Hacı Arabacı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.