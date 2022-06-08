İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba
İbrahim Tatlıses`in gözlerden uzak olan kızı Gülşen Tatlı, geçtiğimiz günlerde kızı Berfin`i sosyal medya hesabından paylaşması ile Tatlıses`in torunu ortaya çıktı ve güzelliğiyle büyük ilgi topladı. İşte İbrahim Tatlıses`in güzel torunu Berfin...
İbrahim Tatlıses`in gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen Tatlı Geçtiğimiz günlerde kızı Berfin`i instagram üzerinden paylaştı.
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Gülşen Tatlı: `Kızım Berfin`im iyi ki doğdun varlığına binlerce kez şükürler olsun.` diyerek kızının doğum gününü kutladı.
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Tatlıses`in torunu Berfin güzelliğiyle herkesi büyüledi. Görenler hayranlığını gizleyemedi.
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Berfin'e bir yorum da teyzesi Melek Zübeyde'den geldi.
İbo'nun torunu Berfin'e övgü yağdıranlardan birinin teyzesi Zübeyde Melek olması dikkat çekti.
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