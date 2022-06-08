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İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba

İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba

İbrahim Tatlıses`in gözlerden uzak olan kızı Gülşen Tatlı, geçtiğimiz günlerde kızı Berfin`i sosyal medya hesabından paylaşması ile Tatlıses`in torunu ortaya çıktı ve güzelliğiyle büyük ilgi topladı. İşte İbrahim Tatlıses`in güzel torunu Berfin...

İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba

İbrahim Tatlıses`in gözlerden uzak tuttuğu kızı Gülşen Tatlı Geçtiğimiz günlerde kızı Berfin`i instagram üzerinden paylaştı.

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İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba

Gülşen Tatlı: `Kızım Berfin`im iyi ki doğdun varlığına binlerce kez şükürler olsun.` diyerek kızının doğum gününü kutladı.

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İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba

Tatlıses`in torunu Berfin güzelliğiyle herkesi büyüledi. Görenler hayranlığını gizleyemedi.

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İbrahim Tatlıses`in sır gibi saklanan torunu Berfin sosyal medyayı salladı! Tam bir esmer bomba

Berfin'e bir yorum da teyzesi Melek Zübeyde'den geldi.
İbo'nun torunu Berfin'e övgü yağdıranlardan birinin teyzesi Zübeyde Melek olması dikkat çekti.

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