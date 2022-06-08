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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un merak edilen transfer listesindeki ilk isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un merak edilen transfer listesindeki ilk isim ortaya çıktı

Fenerbahçe yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. Yeni teknik direktör Jorge Jesus'un transfer listesindeki isimler de ortaya çıkıyor. Jesus, Portekiz Ligi takımlarınan Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini istedi.

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Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'u takımın başına getirdi ve taraftarlarını heyecanlandırdı. Jesus'un 1 yıllık sözleşmeye imza atması sonrasında sarı - lacivertli futbolseverler, Portekizli çalıştırıcının transfer listesini merak etti.

Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış göstererek ikinci sıraya yerleşen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini de cebine koymuştu.

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için teknik direktör Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı - lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

Yeni Crespolar yeni Rossiler
Başkan Ali Koç'un, "Hocamızın transfer listesi çok enteresan. Yeni Crespolar, Rossiler kazandırabileceğiz." ifadelerini kullanmasının ardından çok merak edilen transfer listesindeki ilk isim ortaya çıktı.

Portekiz'de Benfica ile Sporting'i çalıştıran ve pazara oldukça hakim olan Jorge Jesus'un hedefini Portekiz basını duyurdu.

Record'un haberine göre; Jorge Jesus, Portekiz Ligi takımlarınan Santa Clara forması giyen 23 yaşındaki Lincoln Henrique'nin transferini istedi.

Hücumda forvet arkası ve sol kanatta görev yapabilen oyuncu ile ilk görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

Çaykur Rizespor'da kiralık oynadı
Öte yandan Brezilyalı futbolcu, bu hafta İstanbul'a gelmiş ve Instagram'dan paylaşımlarda bulunmuştu. Ayrıca Lincoln Henrique, 2018 yılında Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giymişti.

Geride bıraktığımız sezonda 44 resmi maça çıkan Henrique, 7 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.

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