Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov anlaştı: Tahıl koridoru açılıyor

DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gelen haberle rahat nefes aldı. Gıda krizine çare olarak görülen Karadeniz'deki güvenli tahıl koridoru için uzlaşma çıktı. Lavrov ve Çavuşoğlu kameraların karşısına geçti. Çavuşoğlu, "Tahıl krizinin çözülmesi için biz üzerimize düşeni yapmaya hazırız" derken, Rus Bakan Lavrov, "Ukrayna buna hazırsa biz de hazırız" dedi.

Abone ol

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı'nda Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Tarafların yapacağı görüşmenin ana gündem maddeleri arasında, Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridorunun olması bekleniyor. Lavrov, kendi ziyareti öncesinde uzman düzeyindeki bir Rus delegasyonunun 6 Haziran’da Türkiye’ye gideceğini de söylemişti. Çavuşoğlu da Lavrov’a ziyaretinde askeri bir delegasyonun eşlik edeceğini kaydetmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "Karadeniz’de tahıl koridoru açılacak mı? sorusuna "Bu planı uygulanabilir olarak görüyoruz" cevabını verdi. Sergey Lavrov ise "Biz bu limanların açık olması konusunda söz verdik. Ukraynalılar mayınları temizlerse biz de askeri gücümüzü bu anlamda kullanmayacağız." açıklamasında bulundu. İşte Çavuşoğlu'nun açıklamaları...

- Savaşta 3.5 ayı geride bıraktık savaşın yol açtığı insani kayıpların giderek artığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin savaşın başsından beri ortaya koyduğu ilkeli tutum herkesin malumu. Savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz.

- Biz hala bu tutumuzu koruyoruz savaşın müzakereler yolu ile sone erdirilmesi insanlığın yararına olur. Bu görüşümü açık bir şekilde Lavrov ile paylaştım. Son günlerde müzakerelere dönme konusunda bir zeminin olabileceğini görüyoruz biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Rusya ve Ukrayna'nın bu planı kabul etmesi gerekir

- En öncelikli konu Ukrayna ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerdir. Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. BM'nin Türkiye Rusya Ukrayna arasındaki bir mekanizmayı içeren planı makul buluyor ve uygulanabilir görüyoruz.

- Ukrayna ve Rusya'nın da bu planı kabul etmesi gerekiyor. Bunun için İstanbul'da görüşülebileceğini belirttik. Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edecek ürünlere ihtiyacı var ve bunun önünün birlikte açılması gerektiğini söylüyoruz. Teknik düzeyde hazırlıkların tamamlanması ve bu mekanizmanın hayata geçirilmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

TAHIL KORİDORU NEDEN ÖNEMLİ? Gıda tedarik krizi açısından Karadeniz güvenli tahıl koridoru büyük önem taşıyordu. Özellikle Avrupa ülkeleri bu görüşmeye büyük önem atfediyordu. Rusya- Ukrayna savaşıyla Avrupa'nın gıda tedarik zinciri bozulmuştu.

Suriye'de terör örgütlerine müsaade edilmemeli

- Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık ve terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor.

- Kafkasya'da Ermenistan ile normalleşmeyi de ele aldık. Bu konuda Rusya'ya verdikleri, destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Afganistan ve orta Asya'da işbirliğimizi nasıl gelişiriz konularını da ele aldık.

- Görüşmelere devam edeceğiz ayrıca karşılıklı ziyaretler ile bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Önceliğimiz Ukrayna'daki barışın kalıcı olarak tesis edilmesi. Bu ziyareti için Lavrov'a teşekkür ediyorum

Çavuşoğlu: Biz üzerimize düyeni yapmaya hazırız

- Gıda krizi ciddi bir olay. Bu konuda Ukrayna ve Rusya'dan ihraç edilecek tarım ürünü ve gübre olarak bakmak lazım. Mayınlar temizlenemeyecekse de güvenlik koridoru ve günceli bölge BM'nin planından bahsediyorum. BM'nin teklifini makul buluyoruz sizin de içinde olacağınız mekanizma ile hem engeller kalkar hem de iki ülkenin güvenlik endişeleri kaldırılır

Kimseyi memnun etmek için çalışmıyoruz

- Biz Rusya veya Ukrayna'yı memnun emek için hareket etmiyoruz. Sonuçta bizim yaptırımlara katılmamamız Ukrayna’yı memnun etmemiş olabilir. Ancak biz dengeli bir politika izliyoruz. Doğruya doğu yanlışa yanlış diyoruz. Rusya'yı savaş konusunda eleştiren açıklamalarımız da ortada.

- Duygusal tepkiler yerine diplomasiye dönmeyi daha doğru buluyoruz.

Astana'daki toplantıya....

- Biraz önce belirtiğim gibi maalesef Suriye için Anayasa Komisyonunun 8. tur toplantısında da sonuç çıkmadı. Biz bu sürecin devam etmesini istiyoruz; Astana’daki toplantıya da aynı istek ile katılacağız. Diğer taraftan siyasi çözüm istemeyen bir rejim var.

Taahhütlerin yerine gelmesini bekliyoruz

- Tek çözüm ile siyasi çözümdür. Teröristlerden bahsetmiyorum ılımlı muhalifler ile uzlaşmaya varmak tek çözüm yoludur.

- Suriyeli Kürtler ile PKK / YPG'yi bir tutmamak lazım. Bu terör örgütleri bazı ülkeler tarafından destekleniyor. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkmamamızın sebebi bu.

- Teröristlerin bu bölgeden temizlenmesi konunda hem ABD hem Rusya’nın taahhütleri var

- Bu taahhütlerin yerine gelmesini beklemek bizim en doğal hakkımızdır.

Çavuşoğlu: Müzakereler için daha olumlu bir hava var - Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz. - Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz.

Ticareti milli paralar ile yapmak için...

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un açıklamasından öne çıkanlar;

- Öncelikle dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu. Tabi ki burada iki ülkenin arasındaki ilişkiler olgunluk seviyesine ulaştı. Karşılıklı fayda var ve bu da ilişkilerimizin temelini oluşturuyor.

- Liderlerimiz dokuz defa telefonda görüşme gerçekleştirdi. Hükümetlerimiz ve kurumlar arasındaki ilerideki görüşmeler için fikir alışverişinde bulunduk. Ticareti milli paralar ile yapmak için ciddi potansiyelimiz var. Turistik akımların bu şekilde artmasını da sağlayacağız.

- Çok daha fazla müzakere yapılacak Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı. Yılın bu sürecinde 14 milyar dolara yükseldi ve ticaret konusunda büyük bir potansiyelimiz var kendi para birimlerimizi kullanarak bunu artırabiliriz. Enerji konusu da değindik bu hususta Akkuyu santralinin inşası Devam ediyor. Planlar uygulanıyor.

Minimum sivil hasarı ile bitirmek istiyoruz

- Tabii ki uluslararası gündem de konuşuldu Ukrayna meselesini ele aldık burada hâlihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar ülkemizin güvenliğine tehdit teşkil ediyor. Bir takım güvenlik endişelerimiz oldu askeri operasyonumuz hakkında bilgi verdim. Yapmaya çalıştığımız şey minimum sivil hasarı ile bu operasyonu bitirmek ve Rus vatandaşlarını korumak.

- Bizim hedeflerimiz çok net. Biz Ukrayna’daki vatandaşlarımızı Neo Naziler’in baskısından kurtarmaya çalışıyoruz.

Gıda güvenliği krizi savaştan kaynaklanmıyor

- Gıda güvenliği krizi bu savaştan kaynaklanmıyor. Bu durumun bir gıda krizine yol açacağını söylemek doğru olmaz. Türk meslektaşımın çabaları hayati öneme sahip kendileri ellerinde gelenleri yapıyorlar ki gemiler limandan çıkabilsin.

- Basında buradaki insanları esir tuttuğumuz söyleniyor bu doğru değil biz sürekli insani yardım koridorları açıyoruz. İsteyen herkes bu koridorları kullanarak hareket edebilir. Bir takım mayın temizleme operasyonlarımız var.

- Zelenski bize silah verin gemilere karşı kullanabiliriz dedi bu Ukrayna'nın hedefini açıkça ortaya koymaktadır.

Ukrayna hazırsa biz de hazırız...

- Eğer Ukrayna hazırsa biz de hazırız. Bu konunun detaylarını Türkiye ile de görüşüyoruz. Bu ufak bir sorun herhangi bir engel görmüyoruz. Onları engellemiyoruz. Ukrayna her zaman bunu rahatsız edici bir mesele olarak gündeme getiriyor.

- Sayın Putin kendi şahsen açıklama yaptı: Biz bu limanların açık olması konusunda söz verdik. Ukraynalılar mayınları temizlerse biz de askeri gücümüzü bu anlamda kullanmayacağız.

Suriye, orta doğu ve Filistin

- Suriye konulu görüşmemiz üzerinde çalışıyoruz. Bir sonraki toplantı temmuz ayında Nur Sultan'da olacak. Aynı zamanda geçtiğimiz hafta da Cenevre’de bir toplantı yaptık anayasa komitesi ile bir araya geldik bu mesele de gündeme geldi. Güney Kafkasya’da nasıl çalışabiliriz bunu da konuştuk. İkinci görüşme en kısa sürede gerçekleşecek ve yakında bu görüşmenin tarihini de açıklayacağız

- Ortadoğu'yu da konuştuk bu çok karmaşık bir mesele elimizden gelen her şeyi, yapıyoruz. Ülkeler Filistin ve İsrail arasındaki görüşmeleri destekliyor. Ancak bazı güçler bir takın suni engeller çıkarıyor. Bu pozitif bir sonuca yol açmaz.

- Sayın Çavuşoğlu Libya'da görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirtti. Her konuyu görüştük görüş ayrılıklarımız olsa da ortak noktada buluşabiliriz çünkü birbirimize saygı duyuyoruz. Hedefimiz iş birliğini artırmak bu iki halkın faydasına olacaktır bu konuda kararlıyız.

Türkiye'nin endişesini dikkate alıyoruz

- Burada Suriye meselesi defalarca görüşüldü. 2019'da referandum imzaladık bölgenin terör tehdidinden temizlenmesi için ama buradaki tüm hedefler tabii ki uygulanmalı biz bunu ciddi bir şekilde takip ediyoruz Türk dostlarımızın endişelerini ise dikkate alıyoruz

- Türk dostlarımızın, dış güçler tarafından Suriye sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi benzer tehditler bizim sınırımızda da vardı. Suriye meselesi ile ilgili iş birliği yapacağız.

Karadeniz'de Montrö Sözleşmesi'ne uymak zorundayız

- Daha önce burada tahıl ürünlerinin ihracatı konusunda Rus tarafı gerekli adımları attı, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Buğdayın çıkması için güvenliğin sağlanması için Türk dostlarımız ile çalışmaya hazırız.

- Zelenski'nin yaptığı açıklamalar önemli bir rol oynuyor kendisi mayınların temizlenmesine karşıyı top onların sahasında şu anda. Biz gerekli adımları atma konusunda kararlıyız ve İstanbul’da yapılması planlanan görüşme çok önemli.

- Bu sorunu çözebilmek için Zelenki'nin kendi limanlarını mayınlardan temizlemeli ancak bu gerçekleştikten sonra gemiler rahatlıkla hareket edebilir. İki lider arasındaki görüşme konusunda ise Zelenski bir toplantı talep ediyor ama sürekli pozisyonunu değiştiriyor.

- Kendisi Rus askerlerinin çekilmesini ön koşul olarak belirtti. Sürekli pozisyonunu değiştiriyor. Bu yüzden şunu vurgulamak istiyorum top Ukrayna tarafının sahasında.

- Nisandan bu yana müzakere pozisyonlarını değiştirdiler. İstanbul’da bazı sözler verdiler birtakım adımlar atmaları gerekiyordu. Nisanın ortasında bir taslak sunduk ama ne yazınki cevap alamadık.