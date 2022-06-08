Mükremin Gezgin'in TikTok'taki hamile videolarına ve hastaneye tepki yağıyor

TikTok'ta Mükremin Gezgin adlı kişinin ismi belirtilmemiş bir hastanede doğum yapma mizanseni altında anneler ve hamile kadınlarla dalga geçmesine tepki yağıyor.

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1.3 milyon takipçiye sahip Mükremin Gezgin akıllara durgunluk veren bir rezalete imza attı. Takma hamile karınlığı ile kendisine hamile görüntüsü vererek aylarca çok sayıda video çekti.

Hastanede doğuma girmiş gibi mizansen hazırlayan Gezgin'e yardımcı olan sağlık personeli ve hastane yönetimine de tepki yağdı.

Hastanenin desteğiyle Onur ismini verdikleri bebekle gerçekleşen rezaletle ilgili sosyal medyada binlerce insan bebeğin koruma altına alınması ve hastanenin lisansının iptal edilmesi yönünde çok sayıda yorum paylaştı.