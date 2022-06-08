Müslümanları ayağa kaldıran Hz. Fatıma filmi gösterimden kaldırıldı

Mezhepçi bir ideolojiyle Müslümanlara hakaretler içeren İngiliz sinema grubu Cineworld'un Hz. Fatıma filmi "Cennetin Hanımı" (The Lady of Heaven), Müslümanların yoğun tepkisinin ardından İngiltere'de gösterimden kaldırdı.

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İngiliz sinema grubu Cineworld, Hz. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'yla ilgili skandal bir filme imza attı. Şirket, Hz. Fatıma filmini Müslümanların yoğun tepkisinin ardından gösterimden kaldırdı.

Müslümanları ayağa kaldırdı

Yönetmen Eli King, sözde tüm inanç ve değerleri savunan Batı'nın, İslam ve Müslüman düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. İngiliz sinema grubu Cineworld'ün çektiği 'Cennetin Hanımı (The Lady of Heaven)' ülkedeki Müslümanları ayağa kaldırdı.

Gösterimden kaldırıldı

Kitlesel protestoların ardından film, gösterime girmesinden sadece dört gün sonra gösterimden çekildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "'The Lady of Heaven'ın gösterimleriyle ilgili son olaylar nedeniyle, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin güvenliğini sağlamak için filmin yaklaşan gösterimlerini ülke çapında iptal etme kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Film terör örgütü DEAŞ'ın Irak saldırısıyla açılıyor

HZ. Muhammed'in kızı Hz. Fatıma'nın hikayesini anlatan film, terör örgütü DEAŞ'ın Irak saldırısıyla açılıyor ve teröristlerin acımasız cinayet sahnesini betimliyor.

Dini liderler protestoları destekledi

İngiltere'deki bazı dini liderler protestoları destekledi. Örneğin Bolton'da yerel Camiler Meclisi Başkanı Asif Patel, şirkete yazdığı bir mektupta filmi 'küfür' içeren ve 'mezhepçi' olarak nitelendirdi.

Patel, "Yakın zamanda vizyona giren ve tüm dünyadaki Müslümanları rahatsız eden 'Cennetin Hanımı' filminden haberiniz vardır. Mezhepçi bir ideolojiyle destekleniyor ve doğası gereği Müslüman topluluğa hakaret ediyor." dedi.

Filmin yapımcılarından pişkin açıklama

Filmin yapımcıları, protestocuların 'aşırılıkçı ve radikal İslamcılar' olduğunda savunarak, Müslümanları suçladı.

Filmin baş yapımcısı Malik Shlibak, küstah bir açıklamayla, şirketin filmi gösterimden çekme kararını "kabul edilemez" olarak nitelendirdi. Shlibak, Cineworld'ü 'aşırılık yanlılarına boyun eğmekle' suçladı.