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Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması için Murat Kurum detay verdi! Kiralayana da ceza var

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Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması için Murat Kurum detay verdi! Kiralayana da ceza var

Hükümet bugün itibariyle kira zam oranlarına sınırlama getirdi. Enflasyona göre zam oranı yüzde 38 olarak duyurulmuştu. Ancak sınırlamayla bu oran yüzde 25'e çekildi. Ev sahipleri enflasyon oranının altında zamma zorlanırken, yeni yasanın detaylarını Murat Kurum açıkladı.

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un yüzde 25 kira sözleşmesine ilişkin açıklamalarını paylaştı. Murat Kurum yeni düzenlemeye ilişkin 3 madde sıraladı. Bunlar şöyle:

(1) Bu sene temmuz ayı itibarıyla seneye temmuza kadar kiraya %25'in üzerinde zam yapılamayacak. Yasanın ihlali halinde her 2 tarafa ağır ceza var.

2) Yasa temmuz 2022 öncesi yapılmış yenileme/zam sözleşmelerini bağlamıyor. Temmuz 2022- Temmuz 2023 arasını bağlıyor.

3)Kiracıyı farklı bahanelerle (Almanya'dan oğlum geldi, kendim oturacağım, vs...) çıkarıp daha yüksek bedelle yeni kiracı getiren ev sahiplerine kiracının şikayeti üzerine halihazırda yasada varolan kira yasağı ve kira tazminatı gibi ağır cezalar uygulanacak.

KİRA ZAMMI YÜZDE 38 OLACAKTI

TÜRKİYE'de kira artışı enflasyon oranına bağlı olarak belirleniyordu. Mayıs ayında enflasyon yüzde 73'ün üstüne çıkarken kira artışı da yüzde 38 olarak açıklanmıştı. Hükümet yüzde 25 sınırı getirerek ev sahiplerini enflasyonun altında kira gelirine mecbur bıraktı.

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