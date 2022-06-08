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Kira vermekten bıkan kadın minik bir bütçeyle hayalindeki evi yaptı

Kira vermekten bıkan kadın minik bir bütçeyle hayalindeki evi yaptı

Kira ödemekten bıkan ve kendi evi olsun isteyen Michelle, biriktirebildiği az parayla hayallerine kavuştu.

Kira vermekten bıkan kadın minik bir bütçeyle hayalindeki evi yaptı

Michelle dahiyane zekasıyla kira vermekten kurtuldu ve hayallerine kavuştu.

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Kira vermekten bıkan kadın minik bir bütçeyle hayalindeki evi yaptı

Kafeteryada çalışan ve 3 çocuğu bulunan Michelle, 1500 dolar kira ödüyordu.

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Kira vermekten bıkan kadın minik bir bütçeyle hayalindeki evi yaptı

Bir yandan çocuklarının giderlerini karşılaması, bir yandan da kirayı çıkarması gereken Michelle, çocukları çalışmaya başladıktan sonra radikal bir karar aldı. Küçük birikimi ile bir ev sahibi olmak istiyordu.

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Kira vermekten bıkan kadın minik bir bütçeyle hayalindeki evi yaptı

Çocuklarının evden ayrılmasıyla tek yaşamaya başlayan Michelle, Tinhy House isimli bir gruba dahil oldu. Bu grup kendi evlerini inşa eden, aralarına katılan yeni kişilere de evlerini inşa etme konusunda yardımcı olan kişilerden oluşuyordu.

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