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Türkiye'den NATO üyeliği isteyen İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart

Türkiye'den NATO üyeliği isteyen İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart

TÜRKİYE, NATO üyeliği için vetonun kaldırılmasını isteyen İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart koştu.

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Terör örgütüne kucak açan İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelikleri tartışılırken Türkiye, iki ülkenin de terör örgütleri ile arasına mesafe koymadan NATO'ya üye olmasını istemiyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin müzakerelerin sürdüğü İsveç ve Finlandiya'ya ilettiği talepler 10 maddede toplandı.

1- İki ülkeden Türkiye'nin terör örgütleri PKK/YPG, DHKP-C, DEAŞ ile Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve uzantıları dahil terör örgütleriyle yürüttüğü mücadelede destek vermeleri istendi.

2- Terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan İsveç ve Finlandiya'nın terörle mücadele için gerekli yasal düzenlemeleri ve hukuki altyapıyı kurmaları gerektiği belirtildi.

3- Ülkelerinde bulunan PKK'nın uzantılarına ait temsilciliklerin kapatılması ve açılması girişimlerinin engellenmesi gerektiği vurgulandı.

4- İki ülkede yapılan FETÖ faaliyetlerine izin verilmemesi, iltisaklı internet sitesi ve medya organlarının kapatılması istendi.

5- İade, mal varlığı dondurma ve terör iltisaklı derneklerin kapatılması taleplerinin karşılanması belirtildi.

6- İsveç ve Finlandiya'da bulunan terörle bağlantılı kişilerin sınır dışı ve iade edilmesi vurgulandı.

7- PKK ve DHKP-C gibi terör örgütlerinin paçavralarıyla gösteri yapılmasına izin verilmemesi belirtildi.

8- İki ülkenin Türkiye ile istihbarat paylaşımı yapılması istendi.

9- İki ülkeden de Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarının kaldırılması istendi.

10- İsveç ve Finlandiya'nın NATO’ya üye olmaları halinde bu taahhütleri yerine getirmeleri gerektiği de belirtildi.

(YENİ ŞAFAK)

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