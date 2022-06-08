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Hükümet fahri Kur'an kursu hocalarıyla ilgili çalışma yapıyor Destici açıkladı

Hükümet fahri Kur'an kursu hocalarıyla ilgili çalışma yapıyor Destici açıkladı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Destici, fahri Kur'an kursu yöneticilerini makamında kabul etti.

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Ocak 2023'e kadar fahri Kur'an kursu yöneticilerinin haklı talepleri olan sorunlarının çözüleceğine inandığını söyleyen Destici, hükümetin fahri Kur'an kursu hocalarıyla ilgili çalışma yaptığını, söz konusu çalışmaya katkı sunacaklarını ifade etti.

Asgari ücretle ilgili yeni bir çalışmanın yapıldığını dile getiren Destici, "Asgari ücretin 6 ayda bir belirlenmesini, yani Asgari Ücret Tespit Komisyonunun temmuz başında toplanarak, yeni bir değerlendirme yapmasının doğru olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ocak ayında asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığını anımsatan Destici, "Şimdi enflasyon yüzde 73. Aradaki enflasyon farkının mutlaka asgari ücretliye verilmesi gerekiyor. Şu an hayat pahalılığından en çok düşük maaş alan emeklilerimiz, asgari ücretlilerimiz, küçük esnafımız, küçük çiftçimiz ve fahri Kur'an kursu yöneticilerimiz, ücretli öğretmenlerimiz etkileniyor. Bunların şartlarının iyileştirilmesi lazım." diye konuştu.

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