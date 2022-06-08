Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Hollande, oyuncu Julie Gayet ile evlendi

Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Francois Hollande, uzun süredir birlikte olduğu sinema sanatçısı Julie Gayet ile evlendi

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Hollande, siyasete atıldığı ve yıllarca milletvekili seçildiği Correze bölgesindeki Tulle kasabasındaki belediyede mütevazi bir törenle dünya evine girdi.

Daha önce kendisi gibi siyasetçi olan eski bakanlardan ve bir dönem cumhurbaşkanlığına adaylığına koyan Ségolène Royal ile uzun süre birlikteliğinden 4 çocuğu olan 67 yaşındaki Hollande, daha önce hiç evlenmemişti.

Kaynak: Euronews