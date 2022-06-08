AK Partili Mehmet Sekmen, İYİ Partili Melih Kırkpınar'a küfür etmişti! Cezası belli oldu

AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanarak Kırkpınar'a hakaret etmişti. Olayın ardından Sekmen'e karşı açılan davada verilen ceza belli oldu.

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Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen canlı yayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Kırkpınar'ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy, "Mahkeme, bu kararı ile makam ve mevkiye bakmadan hukukun herkesi bağladığını göstermiştir." dedi.

Karar'da yer alan habere göre İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar geçtiğimiz sene eylül ayında konuk olarak Erzurum yerel kanalı ERK Haber'e katılmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de programa telefonla bağlanmıştı. Programda Kırkpınar'ın eleştirilerinin ardından Sekmen Kırkpınar'a, 'p.....k' diyerek hakaret etmiş ve telefonu kapatmıştı. Yaşanan olayın ardından Kırkpınar, Sekmen'den şikayetçi olmuştu.

Şikayetin üzerine başlatılan soruşturmada Sekmen ifade vermiş ve "Kırkpınar telefonda bana 'Siz bu şehrin dününde geçmişinde yoktunuz, yarınında da olmayacaksınız. Siz alışmışsınız el bağlamaya. Sizin Kartal'dan nasıl geldiğinizi biliyoruz' dedi.

Şahsın şöhret ve saygınlığımı hedef alan sözleri üzerine kendisine 'Kartal'dan nasıl geldim?' diye sordum. Evde yanımda eşim ve torunum vardı. Ben sinirlenince eşim, torunuma telefonu elimden almasını söyledi. Sinirlendiğim için ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir. 'P....k' kelimesi bizim yöresel olarak kullandığımız dil alışkanlığı ile söylenen bir söz. Böyle bir söz söylemişsem bunu torunuma yönelik söylemişimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay sonrası Kırpınar, Sekmen'e dava açmıştı. Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan açılan davanın mahkeme sonucunda 'sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, program boyunca tarafların karşılıklı olarak eleştirilerde bulundukları, katılan tarafından sanığa yönelik eleştirilerin sanıkta hiddet yarattığının ve haksız tahrik içerdiğinin kabul edildiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır' denilerek Sekmen'e 4 bin 800 lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Mahkeme hukukun herkesi bağladığını göstermiştir"

Kararı değerlendiren Kırkpınar'ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy, “Mahkeme, bu kararı ile makam ve mevkiye bakmadan hukukun herkesi bağladığını göstermiştir. Bu karar ile siyasetin hakaret dilinden uzaklaşması gerektiği bir kez daha belirtilmiştir. Sadece siyasette değil hayatın hiç bir alanında hakaret ifade tarzı olmamalıdır." dedi.