BIST 2.540
DOLAR 17,13
EURO 18,44
ALTIN 1.021,99
HABER /  GÜNCEL

AK Partili Mehmet Sekmen, İYİ Partili Melih Kırkpınar'a küfür etmişti! Cezası belli oldu

AK Partili Mehmet Sekmen, İYİ Partili Melih Kırkpınar'a küfür etmişti! Cezası belli oldu

AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'ın konuk olarak katıldığı programa telefonla bağlanarak Kırkpınar'a hakaret etmişti. Olayın ardından Sekmen'e karşı açılan davada verilen ceza belli oldu.

Abone ol

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen canlı yayında İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı. Kırkpınar'ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy, "Mahkeme, bu kararı ile makam ve mevkiye bakmadan hukukun herkesi bağladığını göstermiştir." dedi.

Karar'da yer alan habere göre İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar geçtiğimiz sene eylül ayında konuk olarak Erzurum yerel kanalı ERK Haber'e katılmıştı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de programa telefonla bağlanmıştı. Programda Kırkpınar'ın eleştirilerinin ardından Sekmen Kırkpınar'a, 'p.....k' diyerek hakaret etmiş ve telefonu kapatmıştı. Yaşanan olayın ardından Kırkpınar, Sekmen'den şikayetçi olmuştu.

Şikayetin üzerine başlatılan soruşturmada Sekmen ifade vermiş ve "Kırkpınar telefonda bana 'Siz bu şehrin dününde geçmişinde yoktunuz, yarınında da olmayacaksınız. Siz alışmışsınız el bağlamaya. Sizin Kartal'dan nasıl geldiğinizi biliyoruz' dedi.

Şahsın şöhret ve saygınlığımı hedef alan sözleri üzerine kendisine 'Kartal'dan nasıl geldim?' diye sordum. Evde yanımda eşim ve torunum vardı. Ben sinirlenince eşim, torunuma telefonu elimden almasını söyledi. Sinirlendiğim için ağzımdan torunuma yönelik bir söz çıkmış olabilir. 'P....k' kelimesi bizim yöresel olarak kullandığımız dil alışkanlığı ile söylenen bir söz. Böyle bir söz söylemişsem bunu torunuma yönelik söylemişimdir." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olay sonrası Kırpınar, Sekmen'e dava açmıştı. Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan açılan davanın mahkeme sonucunda 'sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilmediği, program boyunca tarafların karşılıklı olarak eleştirilerde bulundukları, katılan tarafından sanığa yönelik eleştirilerin sanıkta hiddet yarattığının ve haksız tahrik içerdiğinin kabul edildiği, bu haliyle sanığın üzerine atılı suçu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır' denilerek Sekmen'e 4 bin 800 lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

"Mahkeme hukukun herkesi bağladığını göstermiştir"
Kararı değerlendiren Kırkpınar'ın avukatı Yakup Çağrı Arısoy, “Mahkeme, bu kararı ile makam ve mevkiye bakmadan hukukun herkesi bağladığını göstermiştir. Bu karar ile siyasetin hakaret dilinden uzaklaşması gerektiği bir kez daha belirtilmiştir. Sadece siyasette değil hayatın hiç bir alanında hakaret ifade tarzı olmamalıdır." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli insansız hava aracı Karayel, sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu
Milli insansız hava aracı Karayel, sınırsız operasyon yapabilme kabiliyetine kavuştu
Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor
Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor
Mobilya döşemecileri, 6 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor
Mobilya döşemecileri, 6 bin TL maaşla çalıştıracak eleman bulamıyor
Havva teyze hayalini gerçekleştirip son nefesini verdi
Havva teyze hayalini gerçekleştirip son nefesini verdi
Kadıköy’de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kaçtılar
Kadıköy’de mücevher firması vurgunu: 110 bin kişiyi 250 milyon dolar dolandırıp kaçtılar
Müslümanları ayağa kaldıran Hz. Fatıma filmi gösterimden kaldırıldı
Müslümanları ayağa kaldıran Hz. Fatıma filmi gösterimden kaldırıldı
Kovid-19 testlerinde fahiş fiyata göz yuman Sağlık Bakanı gözaltına alındı
Kovid-19 testlerinde fahiş fiyata göz yuman Sağlık Bakanı gözaltına alındı
Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması için Murat Kurum detay verdi! Kiralayana da ceza var
Kiraya yüzde 25 zam sınırlaması için Murat Kurum detay verdi! Kiralayana da ceza var
Dünya Bankası ve OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
Dünya Bankası ve OECD, Türkiye'nin büyüme tahminini revize etti
Mustafa Levent Göktaş nereli kimdir? Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi özel kuvvetlerdeydi
Mustafa Levent Göktaş nereli kimdir? Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi özel kuvvetlerdeydi