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AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu

AK Parti döneminde temeli atılan projeleri sahiplendiği ortaya çıkan İBB çareyi 2017'deki haberi silmekte buldu

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) döneminde inşaatına başlanan ve tamamlanan spor salonlarını sahiplenen İBB'ye tepki göstermişti. İBB, gelen tepkilerin ardından açılışını yaptığını iddia ettiği spor salonlarına dair 2017'de düzenlenen etkinliği konu alan haberi resmi web sitesinden kaldırdı.

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'un 24 ilçesinde 35 yeni spor salonu açılacağını duyurdu. İBB'nin resmi sosyal medya hesabından da yapılan paylaşım sonrası İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 35 yeni spor salonu açacaklarını duyuran İBB'ye tepki gösterdi. İBB'nin açılışını yapacağını duyurduğu spor salonlarının inşaatının Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) döneminde başladığını söyleyen Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbirini kendileri yapmadı, onlarda o vizyon yok. Tamamı AK Parti döneminde başladı, birçoğu da bitirildi. Salonlara boya badana yapıp açılış yapıyorlar. İşleri güçleri şov ve algı."

İBB için 'kurdele belediyeciliği' ifadesini kullanan Göksu, söz konusu salonların inşaatlarının başladığı tarihleri de paylaştı.

İBB, 2017'deki haberi siteden kaldırdı

AK Parti döneminde başlatılan projeleri sahiplenen İBB, Göksu'nun tepkisinin ardından harekete geçti. İBB'nin açılışını yaptığını iddia ettiği okul spor salonlarına dair 2017'de düzenlenen etkinliği konu alan haberin resmi web sitesinden kaldırıldığı ortaya çıktı.

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