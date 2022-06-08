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LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı

LPG tankeri devrildi, TEM otoyolu kapandı

TEM otoyolu Bolu geçişinde LPG yüklü tanker devrildi. Kaza sebebiyle Ankara istikameti trafiğe kapatılırken, araçlar Gerede bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriyor.

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Kaza TEM otoyolu, Ankara istikameti Gerede kavşağı yakınlarında meydana geldi. Otoyol üzerinde LPG yüklü tanker yan yattı. Kaza neticesinde 3 şerit trafiğe kapanırken, Ankara istikametinde trafik akışı Gerede Bağlantı yolundan D-750 Karayoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine ise trafik, Ankara Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Cankurtaran Tesisleri önünden tekrar Ankara istikametine çevrilerek Çamlıdere kavşağı D-750 Karayoluna yönlendiriliyor. Kaza neticesinde tanker sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kaza yerine Bolu Valiliği koordinasyonunda AFAD başta olmak üzere ilgili tüm kurum yönlendirildi. Kaza yerinde müdahale devam ediyor

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