Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplaşma tehdidine Meral Akşener'de katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hesaplaşma' tehdidini yineledi. Akşener, ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

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TÜRKİYE, 2023 yılında yapılacak seçimlere hazırlanırken muhalefet partileri siyasetini intikam söylemleri üzerine oturttu. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız" söylemini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tekrarladı.

Partisinin grup toplantısında kin ve nefret dolu açıklamalarda Meral Akşener, "Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Bunun şakası yok. O sandık elbet milletimizin önüne gelecek. Biz de milletimizden yetkiyi alınca göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay'la soracağız, Sayıştay'la soracağız. Ve ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.