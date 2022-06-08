Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'daki ABD üsleri 'Rusya'ya karşı kuruldu' diyorlar, bunu yemezler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yla birlikte ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvurusuna karşı olunduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, Yunanistan'daki ABD üsleri için de, "Bunlar Rusya'ya karşı kurulu diyorlar. Bunu yemezler." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı.

Venezuela ile yapılan anlaşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan basın toplantısında önemli mesajlar verdi. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Venezuela ve Karayipler bölgesindeki en önemli ortaklarımızdandır. Venezuela'nın 15 Temmuz'un ardından ilk destek veren ülkelerden biriydi. Biz de zor zamanlarda yanlarında olduk. Venezuela'nın maruz kaldığı kuşatmada sayın cumhurbaşkanının cesur tavrının önemi vardır.

Sayın Maduro'nun Filistin konusundaki duruşu takdire şayandır. Maduro'nun bu ziyareti iş birliğimize önem kazandırdı. İş birliğimiz daha ileri taşıma irademizi ifade ettik. Sağlık tarım ve Turizm başta olmak üzere birçok alanda iş alanı potansiyeli bulunuyor.

İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu

Bu konuyla ilgili yanıtlarımız çok verdim. İsveç Finlandiya heyetleri geldi, görüşmeler yapıldı. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin cirit attığı ülke konumunda. Parlamento içinde teröristler var. Caddelerinde terör örgütü liderlerinin posterleriyle gösteriler yaptıkları sürece, polisin güvencesinde yaptıkları sürece, devlet televizyonunda teröristlerin söyleşileri yayınlandığı sürece, bunlara buyurun diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli. Benzer yapılanma içerisindedir. NATO noktasında bizim geçmişte Yunanistan Fransa ile yaşadıklarımızı, şimdi bunlarla yaşamak istemiyoruz.

Yunanistan'daki Amerikan üsleri tepkisi

Yunanisyan NATO'ya tekrar girdi, 9 tane Amerikan üstü Yunanistan'da kurulu. Bunlar Rusya'ya karşı kurulu diyorlar. Bunu yemezler.

400 milyar avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri silah desteği, uçak veriyorlar. Amerika'nın aynı şekilde desteği var. Kime karşı? Benimle yaptığı görüşmede aramıza başkalarını sokmayalım demesine rağmen, görüşmemizde 2 hafta sonra Amerika'da senatoda yaptığı açıklamalarla görüşme yapmamış gibi Türkiye aleyhine konuşmalar yaptı. Sonra Davos'ta benzer şeyleri yaptı. Biz şahsiyet yoksunu siyasete evet demiyoruz.