Trabzonspor Olayinka için 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu

Trabzonspor'un, Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka için Çekya ekibine 5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu iddia edildi.

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Gelecek sezon mücadele edeceği her kulvarda başarılı olmak için güçlü bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor 'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Nijerya basınında yer alan habere göre Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, gelecek sezon için hücum hattını güçlendirmeyi planlıyor ve hedefinde Slavia Prag forması giyen Peter Olayinka bulunuyor.

5 milyon Euro'luk teklif

Futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Bordo-Mavili ekibin transfer için harekete geçtiği ve Nijeryalı futbolcu için Slavia Prag'a 5 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu detaylar arasında yer aldı.

Tek ilgilenen Trabzonspor değil

26 yaşındaki futbolcu ile ilgilenen tek takımın Trabzonspor olmadığı belirtilirken, Olayinka'nın isminin daha önceden Fenerbahçe ile de anıldığının altı çizildi.

Fenerbahçe maçında dikkat çekti

Geçtiğimiz sezonda Slavia Prag'ın UEFA Konferans Ligi Play-Off'unda Fenerbahçe ile karşılaştığı maçların ikisinde de 90 dakika forma giyen Nijeryalı futbolcu, bu maçlarda bir asist yaparken, oynadığı futbol ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Çekya ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olayinka, bu sezon 39 maçta forma giyerken 10 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.