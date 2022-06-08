BIST 2.540
DOLAR 17,12
EURO 18,39
ALTIN 1.018,29
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rize'de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

RİZE'de alacak verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Abone ol

RİZE merkeze bağlı Derebaşı köyünde bir çay fabrikasının önünde oturan A.A. (67), alacak verecek meselesi nedeniyle Onur Şeref ve Erdi Şeref isimli şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Onur Şeref (41) ve Erdi Şeref (40), A.A.'ya saldırdı.

Olayın ardından A.A'nın oğlu A.R.A. (41) da Onur Şeref ve Erdi Şeref'in evlerinin önüne giderek belinden çıkarttığı tabanca ile iki kardeşi karın, kasık ve bacak bölgelerinden vurularak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Onur Şeref ve Erdi Şeref ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdi Şeref bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Onur Şeref'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alay yerinden kaçan A.R.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Olayinka için 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu
Trabzonspor Olayinka için 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu
ABD'li diplomat: Elimizden geleni yaptık ama Türkiye geri adım atmayacak
ABD'li diplomat: Elimizden geleni yaptık ama Türkiye geri adım atmayacak
Uşak'ta korkunç vahşet! Yeni doğmuş bebeği araziye atan kadın tutuklandı
Uşak'ta korkunç vahşet! Yeni doğmuş bebeği araziye atan kadın tutuklandı
Fatih Portakal muhalefetten beklentilerini açıklayıp sorular sordu
Fatih Portakal muhalefetten beklentilerini açıklayıp sorular sordu
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras'tan Türkiye'ye dostluk mesajı
Yunanistan'da ana muhalefet lideri Çipras'tan Türkiye'ye dostluk mesajı
Eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
Eski CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem hayatını kaybetti
AK Partiden Türkiye'yi hedef alan skandal AP raporuna sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz
AK Partiden Türkiye'yi hedef alan skandal AP raporuna sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'da Türkiye'ye teşekkür
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'da Türkiye'ye teşekkür
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplaşma tehdidine Meral Akşener'de katıldı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun hesaplaşma tehdidine Meral Akşener'de katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'daki ABD üsleri 'Rusya'ya karşı kuruldu' diyorlar, bunu yemezler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'daki ABD üsleri 'Rusya'ya karşı kuruldu' diyorlar, bunu yemezler!