Rize'de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var

RİZE'de alacak verecek meselesi yüzenden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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RİZE merkeze bağlı Derebaşı köyünde bir çay fabrikasının önünde oturan A.A. (67), alacak verecek meselesi nedeniyle Onur Şeref ve Erdi Şeref isimli şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Onur Şeref (41) ve Erdi Şeref (40), A.A.'ya saldırdı.

Olayın ardından A.A'nın oğlu A.R.A. (41) da Onur Şeref ve Erdi Şeref'in evlerinin önüne giderek belinden çıkarttığı tabanca ile iki kardeşi karın, kasık ve bacak bölgelerinden vurularak ağır yaraladı. Ağır yaralanan Onur Şeref ve Erdi Şeref ambulansla hastaneye kaldırıldı. Erdi Şeref bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken Onur Şeref'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Alay yerinden kaçan A.R.A. isimli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.