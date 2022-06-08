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Uşak'ta korkunç vahşet! Yeni doğmuş bebeği araziye atan kadın tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Uşak'ta korkunç vahşet! Yeni doğmuş bebeği araziye atan kadın tutuklandı

UŞAK'ta yeni doğmuş bebeği çalıştığı fabrikanın yanındaki arazide bulunan 23 yaşındaki kadın tutuklandı. Şüpheli tarafından doğumun ardından 'atıldığı' iddia edilen bebeğin kafatasında çatlak olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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UŞAK Deri Karma Organize Sanayi Bölgesinde önceki gün yeni doğmuş bebeğin bulunmasının ardından yakalanan ve Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müşahede altında tutulan S.Y., tedavisinin tamamlanmasının ardından jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

S.Y.'nin ifadesinde ailesinin birlikte olduğu kişiyi bilmediğini, bu nedenle korktuğunu, hamileliğini gizlediğini, doğum yaptıktan sonra bebeği daha sonra almak için bölgeye bıraktığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli tarafından doğumun ardından 'atıldığı' iddia edilen bebeğin kafatasında çatlak olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Deri Karma Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikada çalışan bir işçi fabrikayı çevreleyen yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki duvarın arkasında yeni doğmuş bir bebek bulmuştu. Vücudunda yaralar olan bebek, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede fabrika çalışanı S.Y.'nin burada doğum yaptığı tespit edilmiş ve kadın kaçmak isterken gözaltına alınmıştı.

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