AK Partiden Türkiye'yi hedef alan skandal AP raporuna sert tepki: Yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Parlamentosunun (AP) 2021 Türkiye raporuna ilişkin, "AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Parlamentosunun (AP) yine gerçeklerden kopuk ve sorumsuz bir Türkiye raporu hazırladığını; Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselesinde Yunan-Rum tezlerini esas alan bir yaklaşım sergilediğini belirtti.

AP'nin göçmenler konusunda üstüne düşenleri yapmayan, Avrupa ülkelerini eleştiren ve Türkiye'ye teşekkür eden bir tutum içinde olması, Türkiye'ye verdiği sözleri yerine getirmeyen Avrupa Birliği (AB) kurumlarına dönük somut eylem planı önermesi gerektiğini ifade eden Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eleştirdiği konularda Türkiye ile demokratik dayanışma üretmek yerine sadece Türkiye eleştirisi yapan bir yaklaşım sağlıklı değildir. Demokratik kavramları dar bir bakış açısıyla birer siyasi kaldıraç gibi kullanmak bencil bir yaklaşımdır. AP, demokrasi ve dış politika konularında diyalog ve ahde vefa temelinde somut demokratik dayanışma mekanizmaları üretmelidir. Sömürge komiseri diliyle yapılan bencil değerlendirmelerin bir anlamı yoktur. Cumhurbaşkanımız AB tarafından Türkiye'ye verilen ve tutulmayan sözleri kapsamlı bir şekilde sık sık dile getirmektedir. AB kurumlarının sözlerini tutmayan bencil siyasetleri AP'nin öncelikli gündemi olmalıdır. AP, ciddi bir Türkiye raporu hazırlamak istiyorsa AB tarafından Türkiye'ye verilen sözlerin neden tutulmadığını böyle bir raporun başlangıcına koymalıdır. AP, bencil siyasetler yerine Türkiye'ye demokratik dayanışma ve ahde vefa temelinde diyalog önermelidir."