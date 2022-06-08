İstanbul Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı! Yaralı polisler var

İSTANBUL Fatih'te tramvay ile polis aracının çarpışması sonucu 3 polis memuru yaralandı. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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İSTANBUL Fatih'te Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay, Beyazıt ile Laleli durakları arasında göreve giden polis aracıyla çarpıştı. Kazada 3 polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Polisler olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde bir süre yapılamayan tramvay seferleri polis aracının çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.