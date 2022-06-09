BIST 2.540
DOLAR 17,20
EURO 18,54
ALTIN 1.023,92
HABER /  GÜNCEL

Avukat rezaleti! Gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu götürdü gözaltına alındı

Avukat rezaleti! Gözaltındaki müvekkiline uyuşturucu götürdü gözaltına alındı

İSTANBUL Esenyurt’ta uyuşturucu ticaretinden gözaltında bulunan müvekkilinin yanına giden avukat, ‘hem avukatı, hem sevgilisiyim, yiyecek getirdim’ deyip içeriye girdi. Arama yapan polis çikolata kutusuna gizlenmiş uyuşturucu madde buldu. Avukat gözaltına alındı.

Abone ol

İstanbul Esenyurt'ta, 3 Haziran'da avukat E.İ., Esenkent Gazi Turgut Aslan Polis Merkezi Amirliğinde "uyuşturucu imal ve ticareti" iddiasıyla gözaltında bulunan müvekkili ve aynı zamanda sevgilisi olduğunu beyan ettiği A.G'yi ziyarete gitti.

Polis merkezine gelen avukat E.İ., müvekkiline yiyecek bir şeyler getirdiğini ve bu yüzden görüşmek istediğini söyleyip içeriye girmek istedi. Polisler, avukatın getirdiği yemekleri inceleyince çikolata kutusu içerisinde bir kağıt parçasına sarılı 2,4 gram ağırlığında uyuşturucu madde buldu. 

Polis, avukat E.İ.’yi gözaltına alarak hakkında işlem başlattı. Avukat E.İ savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebi ile Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Ev hapsi alan E.İ adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Firari Cem Uzan fena uçtu! Cumhurbaşkanı adayıyım! Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım
Firari Cem Uzan fena uçtu! Cumhurbaşkanı adayıyım! Haziran 2023'te Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacağım
Suriye'ye operasyon için hedefler belirlendi, hazırlıklar tamam, emir bekleniyor! İşte o hedefler
Suriye'ye operasyon için hedefler belirlendi, hazırlıklar tamam, emir bekleniyor! İşte o hedefler
Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor
Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor
Ünlü anketçi hayatını kaybetti! KONDA'nın kurucusu ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem kimdir
Ünlü anketçi hayatını kaybetti! KONDA'nın kurucusu ve CHP eski Genel Sekreteri Tarhan Erdem kimdir
BM: Dünya en ciddi gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya
BM: Dünya en ciddi gıda ve enerji kriziyle karşı karşıya
Rize'de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Rize'de alacak verecek kavgası kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var
Trabzonspor Olayinka için 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu
Trabzonspor Olayinka için 5 milyon Euro'luk bir teklif sundu
ABD'li diplomat: Elimizden geleni yaptık ama Türkiye geri adım atmayacak
ABD'li diplomat: Elimizden geleni yaptık ama Türkiye geri adım atmayacak
İstanbul Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı! Yaralı polisler var
İstanbul Fatih'te tramvay ile polis aracı çarpıştı! Yaralı polisler var
Uşak'ta korkunç vahşet! Yeni doğmuş bebeği araziye atan kadın tutuklandı
Uşak'ta korkunç vahşet! Yeni doğmuş bebeği araziye atan kadın tutuklandı