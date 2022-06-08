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Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor

Motorinden sonra LPG'ye zam geliyor! 10 Haziran Cuma günü LPG'ye litre fiyatı en az 50 kuruş artıyor

Motorine bu gece yarısı gelen 1 lira 95 kuruşluk zammın ardından araç sahiplerine bir kötü haber daha... Dolar kurunun 6 ay sonra 17 TL'yi aşması sonrasında akaryakıt fiyatına zam yolu gözüktü. LPG'ye yarın gece yarısından sonra en az 50 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

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Dolar kuru ve Brent Petrol'deki artış nedeniyle motorin fiyatlarına dün gece yarısı 1,95 liralık zam gelmişti. Dolar kurunun bugün itibarıyla 17 TL'yi aşması sonrasında akaryakıt fiyatlarına bir zam beklentisi daha oluştu.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre dolar kurundaki artışın etkisiyle LPG'ye (Otogaz) en az 50 kuruş dolayında zam bekleniyor.

Perşembeyi cumaya bağlayan gece gerçekleşmesi beklenen zam, Merkez Bankası'nın bugünkü kapanış kurlarının belli olmasından sonra yeniden şekillenecek.  LPG'ye en son Mayıs ayında 1 liralık indirim gelmişti.

Güncel LPG fiyatları
İstanbul Anadolu yakasında 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında 11.82 TL, Ankara'da 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL'den satılıyor.

Zamlı LPG fiyatları
Zam sonrasında İstanbul Anadolu yakasında 12.11 TL, İstanbul Avrupa yakasında 12.32 TL, Ankara'da 12.35 TL, İzmir'de ise 12.05 TL'den satılması bekleniyor.

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