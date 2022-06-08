8 Haziran gram altın 1020 lira oldu İslam Memiş batacakları tek tek açıkladı altın bombasını da patlattı
Altın resmen coştu. Hafta itibari ile yükselişini sürdüren gram altın Aralık ayından beri ilk kez 1000 liranın üzerini gördü. Yeni fiyatlar yatırımcılarda telaşa neden oldu. Altın alınır mı satılır mı günün en çok sorulan sorusu arasında yer aldı. Uzman isim İslam Memiş altındaki çılgın yükselişi değerlendirdi batacak olanları da tek tek sıraladı.
Altındaki çılgın yükseliş yatırımcıyı telaşlandırdı. 8 Haziran gram altın 1020 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 1.688, cumhuriyet altını da 6.723 liradan alıcı buluyor. Yatırımcının tavsiyelerine kulak verdiği İslam Memiş de yükseliş sonrası son önemli açıklamalar yaptı. Kur atakları ve altındaki yükselişe dikkat çeken İslam Memiş, kimlerin batacağını tek tek açıkladı.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, sosyal medya üzerinden dolar ve altın yükselirken batacakların listesini açıkladı. İşte İslam Memiş'in durumları çok acı dediği batacakların listesi:
- Bankadan kredi kullanarak yatırım yapanlar
- Emanet para ile alım satım yapanlar
- Kaldıraçlı işlem yapanlar
- Birikimleri üzerinden hayal kuranlar
- Bugüne kadar yaptığım uyarıları dikkate almayıp bunları yapanların durumu bugün enflasyon kadar acı...
İslam Memiş attığı ikinci bir tweet'te ise, "Ya gördüğüne inanacaksın ya da duyduğuna. Ama bir şey inanacaksın. Bugün inananlar ve inanmayanlar arasındaki fark ortada. Yol arkadaşlarımıza selam olsun. Sizi ekim ayına hazırlayacağım" diye yazdı.