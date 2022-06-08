8 Haziran gram altın 1020 lira oldu İslam Memiş batacakları tek tek açıkladı altın bombasını da patlattı

İslam Memiş attığı ikinci bir tweet'te ise, "Ya gördüğüne inanacaksın ya da duyduğuna. Ama bir şey inanacaksın. Bugün inananlar ve inanmayanlar arasındaki fark ortada. Yol arkadaşlarımıza selam olsun. Sizi ekim ayına hazırlayacağım" diye yazdı.