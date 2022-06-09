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Suriye'ye operasyon için hedefler belirlendi, hazırlıklar tamam, emir bekleniyor! İşte o hedefler

Suriye'ye operasyon için hedefler belirlendi, hazırlıklar tamam, emir bekleniyor! İşte o hedefler

TÜRKİYE'nin Suriye'deki terör varlıklarına yönelik sınır ötesi operasyon yapması an meselesi. Türkiye'nin bir çok bölgesindeki askeri birliklerde görev yapan subay, astsubay, uzman çavuşlara görev emri gitti. Operasyon hazırlıkları tamamlandı. Tel Rıfat ve Münbiç'te eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun da hedefleri belirlendi.

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Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat ve Münbiç'te yapılacak operasyon için hazırlıklarını tamamladı. Askeri harekât için Ankara'dan gelecek emir bekleniyor.

Tel Rıfat ve Münbiç çevresindeki üslerde savaş pozisyonu alan Mehmetçik, iki kent hattındaki terör hedeflerine gece saatlerinde top ve obüs atışları gerçekleştiriyor. Tel Rıfat ve Münbiç'te eş zamanlı gerçekleştirilecek askeri operasyonun da hedefleri belirlendi.

Süleyman Şah Türbesi eski yerine dönecek!
- Münbiç operasyonunda ana hedef Süleyman Şah Türbesi'nin 1970'li yılların ortasında taşındığı son yeri olan Karakozak olacak.

- Askerler Münbiç ile birlikte Suriye için stratejik öneme sahip Fırat Nehri üzerindeki Teşrin Barajı'nı alacak. Fırat Kalkanı bölgesindeki yıllardır çözülemeyen su ve elektrik sorunu çözülecek.

- Süleyman Şah Türbesi de eski yerine taşınacak. Aynel Arab'ın güney bağlantısı kesilecek.

- Marenaz-Mare hattı üzerinden Tel Rıfat'a ilerleyecek birlikler ise Minak Havalimanı ile birlikte Nubul-Zahraa hattına kadar ilerleyecek.

- Terör örgütü PKK/ YPG militanları bölgelerden temizlenecek. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulacak.

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