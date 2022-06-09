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Ülkede büyük şok! İlk maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi hastaneden kaçtı

Ülkede büyük şok! İlk maymun çiçeği virüsü tespit edilen kişi hastaneden kaçtı

 MEKSİKA'da 29 Mayıs'ta maymun çiçeği (monkeypox) virüsünün ilk tespit edildiği kişinin hastaneden kaçarak ABD'ye gittiği bildirildi.

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Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Jalisco eyaletine bağlı Puerto Vallarta kentindeki tıp merkezinde tedavi gören 48 yaşındaki ABD uyruklu kişi gizlice merkezden ayrıldı.

Jalisco Sağlık Bakanlığı, hastanın maymun çiçeği belirtileri göstermesinin ardından başlangıçta; öksürük, titreme ve yüzünde, boynunda, gövdesinde yaralar olduğunu belirtti.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, "Bu hastalık şüphesi göz önüne alındığında, numuneleri alması ve kendisini izole etmesi talimatı verildi, ancak reddetti ve üniteden kaçtı." ifadesine yer verildi.

Sağlık yetkilileri, durumu Birleşik Devletler Hastalık Kontrol Merkezine (CDC) aktardığı ve ABD'deki doktoruyla temasa geçtiği kaydedildi.

ABD'nin Dallas şehrine gittiği anlaşılan hasta, tatilini geçirmek için eşiyle beraber 27 Mayıs'ta Puerto Vallarta'ya gelmişti.

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