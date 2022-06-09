9 Haziran gram altın 1023 lira oldu daha da artar mı İslam Memiş ne altın alın ne satın diyor
9 Haziran 2022 perşembe günü saat 17.00 itibariye altının gramı bin 23 lira. Herkesin aklındaki soru altın daha da yükselir mi almalı mı? 20 Aralık'ta altın ve doların çökeceğini saatler önce bilen İslam Memiş, "Altın daha yükselişine başlamadı" deyip yatırımcıların "B fiyattan altın alınır mı yoksa satılır mı?" sorusuna da bomba bir cevap verdi: "Mayıs ayından sonra 1000 liranın altında altın imkansız..."
Dolar kurunun 17 liranın üzerine sıçramasından etkilenen altın bin liranın üstündeki seyrine devam ediyor. Gram altın saat 17.00 itibariyle 1023 liradan, çeyrek altın ise 1.675 liradan satılıyor. Tabii ki bunlar ekranda gözüken rakamlar. Serbest piyasada ise altın fiyatları ekranda gözükenin çok üzerinde işlem görüyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Altın daha yükselişine başlamadı" deyip yatırımcıları bu fiyatlardan ellerindeki altını satmamaları konsunda uyardı. İslam Memiş, altının son yıllarda yatırımcısına ne kadar kazandırdığını da tek tek hesapladı. İşte İslam Memiş'in altın öngörüleri ve fiyat tahminleri...
Altının onsu güne 1851 dolardan başladı. İslam Memiş, "1.780-1.980 dolar aralığına sıkışan trendin normal bir trend olmadığını, bilerek ve isteyerek altın fiyatlarının baskılandığını düşünüyorum. Çünkü özellikle 2022 yılı altın fiyatlarının en sevdiği bir yıl olarak karşımızda duruyor. Altın fiyatlarının uzun süre baskı altında kalacağını tahmin etmiyorum. Özellikle bu baskılanma sürecinin orta ve uzun vade için yatırımcısına güzel fırsatlar sunduğunu düşünüyorum" dedi.
"Haziran ayı Fed sonrası emtialar için boğa piyasası olacağını düşünüyorum" diyen İslam Memiş, ons altın için 2022 sonu tahmini yaptı: "Yıl sonuna kadar altının ons fiyatı 2.150 dolar seviyesine yükselirse, benim için sürpriz olmaz. Şuan altının ons fiyatının gerçek değeri 2.650 dolar seviyesidir."
Altın yatırımcısına ne kadar kazandırdı?
Gram altının son 5 yılda yatırımcısına yüzde 471,32 kazandırdığını belirten İslam Memiş, son 10 yılda altın yatırımcısının yüzde 754, son 20 yılda ise yüzde 6 bin 290 kazandığını hesapladı ve ekledi: