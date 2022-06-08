Dolar 17 lirayı aştı Özgür Demirtaş'ın dolar 2,60 TL iken yaptığı uyarının videosu viral oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "faiz arttırmayacağız, indirmeye devam edeceğiz" açıklamasının ardından 17 TL sınırını da aşan dolardaki yükseliş sürerken, sosyal medya yıllar önce ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın daha dolar 2,60 TL seviyesindeyken canlı yayında yaptığı konuşmanın videosu yeniden viral oldu.

Türk Lirası'nda Mayıs başında yeniden başlayan hızlı değer kaybı bu hafta vites yükseltti. Mayıs'ta 14,7 seviyesinde olan dolar/TL kuru Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz artırmayacağız, indirmeye devam edeceğiz" çıkışının ardından yeniden yükselişe geçti ve bugün 17 TL sınırını aştı. Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve dövizdeki hızlı yükseliş sonrası Prof. Özgür Demirtaş'ın Dolar/TL kuru 2.60 iken söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş dövizdeki yükselişi durdurmak için verdiği "yapılacaklar" listesini yıllar önce NTV ekranlarında katıldığı canlı yayında tek tek anlatmıştı. Demirtaş'ın o videosu bugün yine gündem oldu. Peki Prof. Dr. Özgür Demirtaş ne demişti ? İşte Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın dolar 2,60 TL seviyesindeyken yaptığı o açıklama:

'Dolar yükselirse yükselsin bir şey olmaz' diyenler...

"Yanlışlar devam mı eder, geri mi dönülür? Diyelim ki devam etti. Geri dönülürse çok güzel. Belli bir darbe aldık hasar aldık. Türkiye gayet kendini onarabilecek güçte bir ülke.

Ama diyelim ki yanlıştan geri dönülmedi. Şu tip demeçler devam etti: Dolar yükselirse yükselsin bir şey olmaz. Faiz enflasyonun sebebidir, faizi indirelim enflasyon insin gibi söylemler devam ederse açık söyleyeyim piyasa Türkiye'nin gözünün yaşına bakmaz.

Neden biliyor musunuz? Piyasa Avustralya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Almanya'nın da gözünün yaşına bakmaz. Amerika'nın bile gözünün yaşına bakmaz. Bakmadı 2008 yılında. Bizim bunu anlamamız lazım.

Piyasa cansız bir şey. Duygusuz bir şey. Rasyonel bir şey!

Biz şimdi çok duygu yüklü bir millet olduğumuz için insanlarla veya canlılarla ilgili konuşurken hep bize karşıymış gibi düşünüyoruz. Piyasa cansız bir şey. Duygusuz bir şey. Rasyonel bir şey. Piyasa niye rasyonel? Hata yapanı cezalandırır.

Dolar endeksi zaten güçleniyor. En azından 105 seviyelerine kadar çıkmasını düşünüyorum. Dolar endeksi ne demek? Amerikan dolarının birçok ülkenin para birimine göre ortalama değeri demek. Bu yukarı çıkarken biz de bu yanlış söylemlere devam edersek: Bunlar kehanet değil, kahve falı değil, bilimden birer parça, ne olacağını açık ve net anlatayım. Türk lirası değer kaybetmeye devam eder, dolar artmaya devam eder.

Politika faizinin inmesiyle beraber piyasa faizi artmaya devam eder

Bizim enflasyon tam düşüyor derken düşmemeye devam eder. Politika faizinin inmesiyle beraber piyasa faizi artmaya devam eder. Türk Devleti daha büyük faiz yükünün altına girmeye devam eder. Hammadde fiyatları artar, pisaya yansır. İş iyece donuklaşır. Yabancı yatırımcı da bir saniye der: Ben niye Türkiye'ye yatırım yapayım?

Şu anda dolar 2.60. Ben 2.60'tan gireceğim 1 milyon dolarım var. 2.6 milyon TL'ye denk gelir. Bunu yatıracağım Türkiye'ye yüzde 10 alacağım. Seneye 3 olacak bu bütün aldığım getiri alıp çıkmak zorunda kalacağım. Ben bunu biliyorsam böyle bir ülkeye niye gireyim?