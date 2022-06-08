Bayrampaşa metro istasyonunda yumruk yumruğa kavga kamerada

Bayrampaşa metro istasyonunda 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga çıktı. Adeta boks ringini aratmayan yumruk yumruğa kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, istasyonda 2 kişi bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

Bir yolcu araya girerek tartışmayı durdurmak istedi. Buna sinirlenen taraflardan biri, araya giren şahısla tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.