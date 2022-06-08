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Çekmeköy'de parkta yıkım gerilimi! Canan Kaftancıoğlu söz verdi

İstanbul Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde bulunan ve ilçenin en büyük ikinci parkı olduğu belirtilen park alanındaki yıkım çalışmalarında tansiyon yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kurulacak olan akaryakıt istasyonunun iktidara geldiklerinde kaldırılacağı sözünü verdi

Çekmeköy’de Mehmet Akif Mahallesi’nde yıkım gerilimi yaşanıyor. Mahalle sakinlerinin direnişi sonrası dün durdurulan yıkım bu sabah saatlerinde  tekrar başladı. 

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, rant iddiasıyla yıkıma izin vermeyeceklerini söylediler. Yıkım çalışmaları sırasında vatandaşlarla polis arasında sert sözlü tartışmalar yaşandı.

Kaftancıoğlu'ndan açıklama
Aynı zamanda deprem toplanma alanı olan parkta yaşanan gerginliğe ilişkin bir açıklama da CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından geçen yıl aynı parkta yıkıma karşı yapılan eylemin görüntülerini paylaşarak "Bu parka iş makinalarını soktular bugün! Giderayak park dahil kalmış bütün yeşil alanları ranta çevirmeye kalkıyorlar hala O parka o akaryakıt istasyonunu inatla yapmaya kalkarsanız eğer, gittiğiniz gün o istasyonu oradan kaldırıp yeniden park yapmazsak eğer sizin gibi olalım!" dedi. 

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