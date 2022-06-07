ABD polisi gölde boğulan siyahi adamı izledi: Senin peşinden suya atlamayacağım

ABD'nin Arizona eyaletinde üç polis memuru göle atlayıp boğularak ölen siyahi adama müdahale etmedikleri için görevden alındı.

Polis üzerindeki kamera kayıtlarından yeni yayımlanan görüntüler ve yazılı dökümlerde, 34 yaşındaki Sean Bickings'in geçen ay Tempe Town gölüne atladığı ve polisi "Boğuluyorum," diyerek yardıma çağırdığı görülüyor.

Ancak polisin bu çağrıya karşılık vermediği ve Bickings'i kurtarmak için herhangi bir girişimde bulunmadığı anlaşılıyor.

Kayıtlara göre polis memurlarından biri "Senin peşinden suya atlamayacağım," da diyor.

Bundan kısa süre sonra Sean Bickings'in suya gömüldüğü ve hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Evsiz olduğu belirtilen Bickings'in ölümü Tempe kenti yetkilileri tarafından bir trajedi olarak nitelendirildi.

Olayın 28 Mayıs'ta gerçekleştiği, polisin Sean Bickings ve partneri arasında çıktığı söylenen bir tartışma nedeniyle olay yerine intikal ettiği açıklandı.