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POLİTİKA

Sen neymişsin be Hüseyin Baş! BTP lideri öyle bir kolbastı oynadı ki bu görüntüleri dillerde

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş bir düğünde sergilediği kolbastı yeteneği ile sosyal medyanın dilinde. Önce horon tepen Hüseyin Baş asıl maharetini kolbastıda sergiledi.

BTP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erimhan’ın kızı Enise ile MYK üyesi Adem Birinci’nin oğlu Ahmet Haydar evlendi. İstanbul Florya’da gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu düğün merasiminin onur konuğu BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’tı. Çiftçin nikah şahitliğini yapan Hüseyin Baş, evlilik cüzdanını ise geline takdim etti.

Kolbastı şovu
Hüseyin Baş'ı sosyal medyanın gündemine taşıyan ise halk oyunlarındaki mahareti oldu. Karadeniz müziğiyle horon tepen Hüseyin Baş kolbastı şovuyla herkesi mest etti. 

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