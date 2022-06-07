BIST 2.646
DOLAR 16,74
EURO 17,97
ALTIN 992,14
YEREL

Sapanca'da milyonluk Ferrari yolda kalınca bakın ne yaptılar

İhlas Haber Ajansı

SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde milyonluk ultra lüks otomobil Ferrari arıza yaparak yolda kaldı. Vatandaşlar ise yolda kalan aracı ittirerek çalıştırmaya çalıştı. O anlar kayıt altına alındı.

Olay, Sapanca ilçesi Güldibi Mahallesi mevkiinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Ultra lüks spor otomobil markası Ferrari’nin milyonlarca değerindeki aracı arıza yaptı.

Otomobil sahibi aracını çalıştırmak için uğraşsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar ise sürücüye yardım edebilmek için otomobili ittirmeye başladı.

Bu anlar ise farklı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde; vatandaşların yolda kalan Ferrari’yi ittirdiği anlar yer aldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı
Kur’an-ı Kerim'e tekme atan lise öğrencisi olay yarattı
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 56. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Kardeşlerim dizisi 56. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Yalnız Kurt dizisi 20. bölüm fragmanı (Sezon finali)
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölüm fragmanı
ATV'nin Bir Zamanlar Çukurova dizisi 140. bölüm fragmanı
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, maaşlar ne kadar zamlanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
Sen neymişsin be Hüseyin Baş! BTP lideri öyle bir kolbastı oynadı ki bu görüntüleri dillerde
Sen neymişsin be Hüseyin Baş! BTP lideri öyle bir kolbastı oynadı ki bu görüntüleri dillerde
İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü parti! Gelir elde etmek için yaptılar
İmam Hatip Ortaokulu'nda dansözlü parti! Gelir elde etmek için yaptılar
Tarihsel malzemeler yok oldu! Antalya'da Saat Kulesi'nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar
Tarihsel malzemeler yok oldu! Antalya'da Saat Kulesi'nin orijinal saatini çalıp plastiğini takmışlar
Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz
Ataşehir’de İETT otobüsünde taciz
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'yle ilgili bomba iddia
Mehmet Sevigen'den Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'yle ilgili bomba iddia