Yer: Ankara! Çıplak adam okul servisi bekleyen kızın üzerine böyle yürüdü

TÜRKİYE'de çıplak sapıklık giderek yaygınlaşmaya başladı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Ankara Trafik Radar sayfasının paylaştığı görüntülerde yabancı uyruklu bir şahsın, çıplak bir şekilde okul servisi bekleyen küçük kızın üzerine yürüdüğü görüldü.

Ankara Çankaya ilçesine bağlı Öveçler semtinde yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medya üzerinden yayın yapan Ankara Trafik Radar sayfası tarafından paylaşılan görüntülerde, çıplak olan yabancı uyruklu bir şahsın, okul servisini bekleyen kız öğrencinin üzerine doğru yürüdüğü görüldü.

Tam o esnada servis aracının gelmesiyle araca binen öğrenci olay yerinden uzaklaşırken, yarı çıplak adamın daha sonra geldiği yoldan geri döndüğü görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına an be an yansırken, yabancı uyruklu şahsın yakalanıp yakalanmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Ümit Özdağ'dan olaya tepki

Görüntüleri paylaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından olaya tepki gösterdi. Özdağ, "Ankara Öveçler’de çocuğunuz okula gitmek için evinizin kapısında araç beklerken taciz ediliyor. Neden? Erdoğan ümmetin lideri olacak diye önüne gelen sapığı ülkeye doldurdunuz" diye yazdı.

Gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, başkentte caddede uygunsuz şekilde yürüyen kişinin gözaltına alındığını, yapılan incelemede şahsın aşırı alkollü olduğunun anlaşıldığını ve konuyla ilgili gerekli adli işlemlere başlanıldığını bildirdi.