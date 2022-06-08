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Kadın tuzağa çekti, husumetlisi öldürdü cinayet anı kamerada

Beyoğlu’nda kafeteryada bir kadınla oturan genç, arkasından yaklaşan saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken, genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetle ilgili katil zanlısı ve buluşma ayarlayan genç kadını yakalayarak gözaltına aldı. Kadının talihsiz genci tuzağa çektiği ve cinayetin 4 ay önce yaşanan bir kavga nedeniyle gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi’ndeki bir kafeteryada yaşandı. İddiaya göre sosyal medya üzerinden Ebru Y. (20) ile tanışan Fatih Barış Doğan (23) genç kızla bir kafeteryada buluşma ayarladı. Akşam saatlerinde Doğan ile Ebru Y. kafeteryada oturmaya başladı. Gece yarısı genç ile kadın masada sohbet ettiği esnada kimliği belirsiz bir şahıs arkadan yaklaşarak Doğan’a silahla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği genç yaralanarak yere düştü. Kafeteryadaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Doğan’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sosyal medyadan sahte hesap üzerinde konuşup tuzağa çekmiş
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kafeteryadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda saldırganın Ebubekir Sıddık D. (21) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise saldırgan olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Şüphelinin emniyete götürülmesinin ardından olayın detayları da ortaya çıktı. İddiaya göre, Ebubekir Sıddık D. ile Fatih Barış Doğan’ın aynı mahallede yaşadıkları ve 4 ay önce aralarında yaşanan kavga sonucunda birbirlerine husumet besledikleri öğrenildi. Bunun üzerine Ebubekir Sıddık D. mahalleden tanıdığı kız arkadaşı Ebru Y.’ye Fatih Barış Doğan ile sosyal medya üzerinden bir arkadaşlık kurmasını istedi. Ebru Y. de açtığı sahte sosyal medya hesabıyla Fatih Barış Doğan ile takipleşip sohbet etmeye başladı.

Polis cinayeti çözüp hem kadını hem saldırganı yakaladı
Ebru Y., tanışmalarından kısa bir süre sonra Doğan’ı buluşmak için kafeteryaya davet etti. Doğan ve Ebru Y. sohbet ettikleri esnasında kafeteryaya gelen iddiaya göre Ebru Y.’nin çağırdığı Ebubekir Sıddık D., Doğan’ın arkasından yaklaşarak kurşun yağdırıp kaçtığı öğrenildi. Genci tuzağa düşürdüğü anlaşılan Ebru Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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