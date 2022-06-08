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MEDYA

Güldür Güldür 6'lı masa skeciyle gündeme oturdu: 'Herkes yüzdesi kadar ödesin

SHOW TV'nin Güldür Güldür programı siyaset dünyasıyla ilgili yine bomba gibi bir skeçle geliyor. Daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati skeçleriyle ortalığı sallayan Güldür Güldür'ün yeni bölüm fragmanında muhalefetin 6'lı Masa'sı çok fena 'ti'ye alındı. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu bölümleri kahkaha attırdı.

Covid-19 ile birlikte kameralar karşısına sürekli çıkan Bakan Koca'nın skeçlerinden, 'gözlerimin içine bak' diyen Bakan Nebati'ye kadar birçok siyasinin skeçleri ile beğeni toplayan Güldür Güldür programı, bu kez de 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği 'altılı masa'yı konu alıyor.

11 Haziran Cumartesi günü Show TV'de yayınlanacak programın fragmanı paylaşıldı. Programın yeni bölümünde sevilen oyuncular, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı taklit ediyor.

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