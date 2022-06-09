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Altında gözler merkez bankalarında

Altında gözler merkez bankalarında

Altın, yatırımcıların merkez bankalarından gelecek mesajları beklemesiyle dar bir bantta hareket ediyor.

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Altın, yatırımcıların başlıca merkez bankalarının kalıcı enflasyon ve yavaşlayan büyüme ortamında para politika çerçevesini beklemesiyle yatay seyretti.

Spot altında ilk işlemler 1.850-1.855 bandında gerçekleşti.

Spot altın, merkez bankalarının faizleri artırmasıyla bu ay boyunca dar bir bantta işlem görse de küresel bir ekonomik gerilemeye dair endişeler güvenli varlığı olan talebi destekledi.

Avrupa Merkez Bankası trilyonlarca euroluk varlık alımına son vermeye ve 8 yıl boyunca sürdürdüğü negatif faiz politikasından çıkışı kesinleştirmeye hazırlanıyor. Yatırımcılar mevcut ortamda negatif faizden çıkışın Temmuz ayı gibi yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini değerlendiriyor.

ABD’de ise Fed’in 14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor.

Dünyanın büyük kısmında faizlerin artırılması bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik yavaşlama riski bazı yatırımcıları değer saklama aracı arayışına itti.

OECD daha önce Dünya Bankası’nın yaptığı uyarılara benzer bir açıklama yaparak, Ukrayna’da yaşanan savaşla birlikte büyümenin yavaşlaması, güçlenen enflasyon ve potansiyel olarak tedarik zincirlerinin görebileceği uzun dönemli zararlar nedeniyle küresel ekonominin ağır bir bedel ödeyebileceğine vurgu yaptı.

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