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Ceylan Ertem kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ceylan Ertem kimdir?

Ceylan Ertem kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ceylan Ertem kimdir?

Sevilen sesi, güçlü ve farklı yorumu ile sevilen şarkıcı Ceylan Ertem merak konusu oldu. Birçok şarkıya kendi sesi ile renk veren şarkıcı Ceylan Ertem 41 yaşında ve aslen Adapazarı doğumlu. 2011 yılında Doruk Kaya ile evlenen Ceylan Ertem'in bilgilere göre çocuğu yoktur. Peki Ceylan Ertem'in eşi Doruk Kaya kimdir, Ceylan Ertem şarkıları hangisi?

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Ceylan Ertem kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Şarkıları ve güçlü sesi ile sevilen şarkıcı Ceylan Ertem aslen Adapazarı doğumlu ve 41 yaşında. Doruk Kaya ile evli olan Ceylan Ertem'in şarkıları hangisi? 

Ceylan Ertem kimdir: Ceylan Ertem, 26 Aralık 1980 tarihinde Adapazarı'nda dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992 yılında Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan başlayan sanatçı ilk olarak gitar dersleri aldı. Söz yazmaya ve şarkı söylemeye başlayan Ceylan Ertem, 1999 yılında müzik eğitimine devam edebilmek için İstanbul'a taşındı. Akademi İstanbul'da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı. 2000 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne giren Ceylan Ertem, Batı Müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde Duysal Sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı. 2000 yılında Tunçay Korkmaz ile birlikte 'Anima' adlı müzik gurubunu kurdu. 2006 yılında müzik grubu Anima ile birlikte bir albüm çıkaran sanatçı pek çok şehirde konserler verse de grup 2007 yılında dağıldı. Ertem, 2008 yılında 26 hafta süren radyo programına başladı.

2010 yılında ilk solo albümü 'Soluk'u yayımlayan Ceylan Ertem çok sevildi. 2010 yılı Şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yurt dışında da ciddi bir hayran kitlesi edinen Ceylan Ertem 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2012 yılında 'Ütopyalar Güzeldir' isimli albümünü çıkaran Ceylan Ertem tanınırlığını arttırdı. Kör Heves, El Adamı, Zalim, Hayır gibi seslendirdiği parçalarla çok sevilen Ceylan Ertem, müzik çalışmalarına devam ediyor.

Ceylan Ertem Instagram hesabı "ceylanertem" 467 bin takipçisi bulunuyor.

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