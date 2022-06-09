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Şili'de kimyasal sızıntı: 50'si çocuk, onlarca kişi zehirlendi

Şili'de kimyasal sızıntı: 50'si çocuk, onlarca kişi zehirlendi

Şili'de, bir bakır eritme tesisinin neden olduğu düşünülen şüpheli kükürt dioksit zehirlenmesinden onlarca kişi etkilendi.

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Ülkede, devlet tarafından işletilen Codelco'ya ait bakır eritme tesisinin kimyasal kirliliğe neden olduğu düşünülüyor.

Quintero kasabasında 12 çocuk ve 4 yetişkin, sızıntı nedeniyle hastaneye kaldırıldı; herhangi bir ölümün olmadığı açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Puchuncavi kasabası da sızıntıdan etkilendi.

50 çocuk kimyasal etkiye maruz kaldı

İki bölgede, aralarında 50 çocuğun bulunduğu onlarca kişinin kimyasal etkiye maruz kaldığı duyuruldu.

ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre, kükürt dioksit, metal işleme gibi endüstriyel işlemler yoluyla çevreye yayılabilen renksiz ama kokulu bir gaz.

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