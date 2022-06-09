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Diş sağlığı için aile hekimi! 2 ilde pilot uygulama başladı

Diş sağlığı için aile hekimi! 2 ilde pilot uygulama başladı

Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de aile hekimliği benzeri bir uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti’nin Kızılcahamam Kampı’nda gündeme gelen öneriye ilişkin, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını ve konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.

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Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, aile hekimliği benzeri bir uygulama ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilecek. Sağlık Bakanı Koca, 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği partisinin Kızılcahamam kampında, sağlık ve eğitimle ilgili birçok konu da gündeme geldi.

Hastane randevuları
Kapalı toplantıda dile getirilen sorunlardan biri de hastane randevuları oldu. Erdoğan’ın konuyla ilgili, “Pandemi döneminde randevular konusunda sıkıntı yaşandı. Bu sorun yavaş yavaş çözülecek. Konuyla ilgili adımlar atmaya başladık” dediği öğrenildi.

Bir milletvekili de aile hekimliği benzeri bir uygulamanın ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde de hayata geçirilmesi önerisini dile getirdi. Bunun üzerine söz alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili halihazırda 2 ilde pilot uygulamanın yapıldığını, altyapı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

‘Teşvik’ çözümü
Başka bir milletvekili de bazı küçük yerleşim yerlerindeki hekim açığına ve bundan dolayı oluşan mağduriyetlere dikkat çekti. Konuyla ilgili özellikle çok fazla tercih edilmeyen kasaba ve ilçeler için hekimleri teşvik edecek adımların atılması gerektiği üzerinde duruldu.

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