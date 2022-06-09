Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalandı. Tecrübeli golcü canlı yayında yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım" dedi.

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, TV100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Tecrübeli milli yıldız programda kariyeri ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da kalmak istiyorum"

Transfer iddialalarına ilişkin Yılmaz "Bir gün Beşiktaş’ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.