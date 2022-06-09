BIST 2.575
DOLAR 17,22
EURO 18,55
ALTIN 1.024,10
HABER /  SPOR

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum

Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum

Burak Yılmaz, Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarını yalandı. Tecrübeli golcü canlı yayında yaptığı açıklamada, "Net bir şekilde söylüyorum, Beşiktaş'a kesinlikle transfer olmayacağım" dedi.

Abone ol

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, TV100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Tecrübeli milli yıldız programda kariyeri ve hedefleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Avrupa'da kalmak istiyorum"
Transfer iddialalarına ilişkin Yılmaz "Bir gün Beşiktaş’ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig. Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi. Avrupa'da kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de muhtar ve eşi sırra kadem bastı! Her taşın altına bakılıyor
Çanakkale'de muhtar ve eşi sırra kadem bastı! Her taşın altına bakılıyor
Bilecik'te korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
Bilecik'te korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
MİT'ten GARA'da nokta operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
MİT'ten GARA'da nokta operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Süper yıldızlar Golden State Warriors'a yetmedi Boston Celtics seride öne geçti
Süper yıldızlar Golden State Warriors'a yetmedi Boston Celtics seride öne geçti
Merkez Bankası ve futbol dünyasını sarsan taciz skandalı! 3 yıl boyunca...
Merkez Bankası ve futbol dünyasını sarsan taciz skandalı! 3 yıl boyunca...
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak
Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi
Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi
Altında gözler merkez bankalarında
Altında gözler merkez bankalarında
Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...
Özel sektör çalışanlarına ara zam müjdesi: Resmen duyuruldu! Yüzde 40...
Marketteki fiyatı görünce isyan etti hakkımızı helal etmiyoruz
Marketteki fiyatı görünce isyan etti hakkımızı helal etmiyoruz