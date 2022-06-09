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Sinem Ünsal kimdir kaç yaşında aslen nereli? Sinem Ünsal dizileri hangisi

Sinem Ünsal kimdir kaç yaşında aslen nereli? Sinem Ünsal dizileri hangisi

Birçok seyircinin ilk kez Mucize Doktor dizisi ile tanıdığı sevilen oyuncu Sinem Ünsal, şu sıralar Gizli Saklı dizisi ile seyirci karşısına çıkıyor. FOX'ta yayınlanan dizide Naz karakterine hayat veren Sinem Ünsal'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Sinem Ünsal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Sinem Uysal dizileri hangisi?

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FOX'un yeni dizisi Gizli Saklı ilk bölümden büyük ilgi gördü. Yayın  hayatına yeni başlayan dizide Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal ise yine merak konusu oldu. Mucize Doktor dizisi ile tanınan güzel oyuncu şimdilerde yeni dizisi ile ekranlarda boy gösteriyor. Peki kimdir Sinem Ünsal, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Sinem Ünsal kimdir: 

Sinem Ünsal, 21 Haziran 1993'de İzmir'de doğdu. Azerbaycan Türkü kökenli bir baba ile Çerkes kökenli bir annenin ikinci çocuğu olarak doğdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünden mezun olmuştur. 2017 yılından itibaren oyunculukla ilgilenmektedir. 2017 yılında yayımlanan Çoban Yıldızı adlı dizide Güneş karakterini, Siyah Beyaz Aşk adlı dizide ise Gülsüm Aslan karakterini canlandırdı. 

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Kızım adlı dizide Sevgi Günay karakterini canlandırdı. 2019 yılında yayımlanmış Raif ile Letafet adlı tiyatro oyununda Letafet karakterini canlandırdı. 2019-2021 yılları arasında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Doktor Nazlı Gülengül karakterine hayat vermiştir.

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