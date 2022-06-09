Merkez Bankası ve futbol dünyasını sarsan taciz skandalı! 3 yıl boyunca...

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun önemli bir isminin yeğeni, eski Merkez Bankası danışmanı Seyfi B.U. tarafından 3 yıl boyunca tacize uğradı. Üstelik sapığın bu tacizleri 'yaşam koçluğu' adı altında yaptığı iddia edildi. Seyfi B. U., operasyonla yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ailesinin psikolojik bunalımdan kurtulması için 'yaşam koçu'na gönderdiği TFF'nin üst düzey bir isminin yeğeni olan genç kız, 'yaşam koçluğu yapan Merkez Bankası danışmanının 3 yıl boyunca sistematik bir şekilde tacizine maruz kaldı. İşte tv100'den Hilal Yıldırım'ın haberinden çarpıcı ayrıntılar...

Federasyon yöneticisinin İngiltere'de okuyan yeğeni

Biri Türkiye Futbol Federasyonu'nun en önemli yöneticilerinden birinin yeğeni, diğeri eski Merkez Bankası danışmanı. Tacize uğrayan genç kız ünlü bir iş insanı ve futbol yöneticisinin İngiltere’de okuyan yeğeni.

14 yaşında psikolojik sıkıntılar içindeydi!

14 yaşındaki genç kız hem okuluna uyum sağlayamadığı hem de anne ve babasının ayrılığı nedeniyle psikolojik sıkıntılar içindeydi. Aile kızlarının psikolojik bunalımdan kurtulabilmesi için bir destek almasına karar verdi. Bunun içinde aynı zamanda yaşam koçluğu yaptığını söyleyen Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü danışmanlarından olan şüpheli Seyfi B.U.’ya gönderdi.

17 yaşındaki kıza cinsel içerikli filmler izletip...

2019’da genç kız seanslara başladı. Yaşam koçu olarak tanınan şahsın şu an 17 yaşında olan kıza cinsel içerikli filmler izlettiği taciz ettiği ileri sürüldü.

Şüpheli Seyfi B.U. genç kızı masajla zayıflatacağını söyleyerek seanslara bikiniyle gelmesini istedi. Genç kız önce yaşadıklarını anlamlandıramadı. Ancak tacizin boyutu her geçen gün artmaya devam etti.

Kızının anlattıklarını dinleyen aile savcılığa koştu

Tacizle suçlanan Seyfi B.U. genç kıza başka kadınlara da yaşam koçluğu yaptığını söyledi. Genç kız yaşadıklarına dayanamadı ve uğradığı tacizi annesine anlattı. Kızından duydukları karşısında sarsılan aile soluğu savcılıkta aldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Merkez Bankası'nın ek binasında gözaltına alındı

Savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında talimatla polis operasyon düzenledi. Merkez Bankası’nın Ümraniye’deki ek binasında çalışan şüpheli ofisinde gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin Ataşehir’deki lüks bir sitede bulunan ofisinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda ele geçen dijital materyallere el konuldu.

İfadesi şok etti! Merkez Bankası Başkanı'nın başdanışmanıyım

Şüphelinin ifadesinde ise “Merkez bankası başkanının danışmanıyım. Evli ve iki çocuk babasıyım” dediği öğrenildi. Tv100 muhabiri Merkez Bankası Ümraniye şubesine telefon ederek Seyfi B.U.’yu aradı. Ancak çalışanlar tarafından şüphelinin bir aydır yurt dışında olduğunu söylendi.