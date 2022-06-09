Prag'da Türk mutfağı diplomasisi

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha’nın torunununda aralarında bulunduğu gecede Türk Mutfağının tanıtımı yapıldı. Gecede Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitabı misafirlere hediye edildi.

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Dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha’nın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı Sayın John Mucha ile oğlu Sayın Marcus Mucha ve vakıf yöneticileri Sayın Jan Vecerek, Sayın Simona Kordova, Sayın Jana Jaburkova, toplumsal çalışmaları ile tanınan Sayın Tereza Maxová ve eşi başarılı iş insanı Sayın Burak Öymen ve Prag Fringe Festivalinin kurucusu ve yönetmeni Sayın Steve Grove Büyükelçilik resmî konutunda Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ve eşi Beyhan hanımın misafiri oldular.

Türk mutfağının tanıtımının yapıldığı gece için aşçımız Sayın Samet Şahin ülkemizin farklı yörelerinden zengin bir menü hazırlarken, ana yemek olarak sunulan Siirt’in meşhur Perde Pilavını sefiremiz Beyhan hanım takdim etti.

Bağış çifti Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitabı misafirlerine “diş kirası” geleneğimizi izah ederek hediye etti.

Gecede Alfons Mucha’nın yaptığı Halide Edip Adıvar yağlıboya portresinin geniş kitlelerin ziyaretine açılması da değerlendirildi.