BIST 2.575
DOLAR 17,22
EURO 18,55
ALTIN 1.024,10
HABER /  MEDYA

Prag'da Türk mutfağı diplomasisi

Prag'da Türk mutfağı diplomasisi

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha’nın torunununda aralarında bulunduğu gecede Türk Mutfağının tanıtımı yapıldı. Gecede Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitabı misafirlere hediye edildi.

Abone ol

Dünyaca ünlü Çek ressam Alfons Mucha’nın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı Sayın John Mucha ile oğlu Sayın Marcus Mucha ve vakıf yöneticileri Sayın Jan Vecerek, Sayın Simona Kordova, Sayın Jana Jaburkova, toplumsal çalışmaları ile tanınan Sayın Tereza Maxová ve eşi başarılı iş insanı Sayın Burak Öymen ve Prag Fringe Festivalinin kurucusu ve yönetmeni Sayın Steve Grove Büyükelçilik resmî konutunda Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ve eşi Beyhan hanımın misafiri oldular.

Türk mutfağının tanıtımının yapıldığı gece için aşçımız Sayın Samet Şahin ülkemizin farklı yörelerinden zengin bir menü hazırlarken, ana yemek olarak sunulan Siirt’in meşhur Perde Pilavını sefiremiz Beyhan hanım takdim etti.

Bağış çifti Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde hazırlanan “Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı” adlı kitabı misafirlerine “diş kirası” geleneğimizi izah ederek hediye etti.

Gecede Alfons Mucha’nın yaptığı Halide Edip Adıvar yağlıboya portresinin geniş kitlelerin ziyaretine açılması da değerlendirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Benzine kallavi zam! 10 Haziran'da benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş daha pahalı olacak
Benzine kallavi zam! 10 Haziran'da benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş daha pahalı olacak
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum
Burak Yılmaz'dan Beşiktaş açıklaması: Net bir şekilde söylüyorum
Bilecik'te korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
Bilecik'te korkunç kaza! Öğrencileri taşıyan minibüs kamyona çarptı: Çok sayıda yaralı var
Sinem Ünsal kimdir kaç yaşında aslen nereli? Sinem Ünsal dizileri hangisi
Sinem Ünsal kimdir kaç yaşında aslen nereli? Sinem Ünsal dizileri hangisi
Süper yıldızlar Golden State Warriors'a yetmedi Boston Celtics seride öne geçti
Süper yıldızlar Golden State Warriors'a yetmedi Boston Celtics seride öne geçti
ABD Hazine Bakanı Yellen isyan etti: Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enflasyon oranı
ABD Hazine Bakanı Yellen isyan etti: Yüzde 8 ABD'de kabul edilemez bir enflasyon oranı
Merkez Bankası ve futbol dünyasını sarsan taciz skandalı! 3 yıl boyunca...
Merkez Bankası ve futbol dünyasını sarsan taciz skandalı! 3 yıl boyunca...
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak
İstanbul'da hafta sonu yarış var! Bu yollar kapatılacak
Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi
Fenerbahçeli Kim Min-Jae İtalyan devinin radarına girdi
Altında gözler merkez bankalarında
Altında gözler merkez bankalarında