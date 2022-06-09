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Nükleer deneme yapması beklenen Kuzey Kore'de iktidar partisi genel kurulu toplandı

Nükleer deneme yapması beklenen Kuzey Kore'de iktidar partisi genel kurulu toplandı

Kuzey Kore'nin 5 yıl aradan sonra yeniden nükleer deneme yapabileceği açıklamasının ardından, iktidardaki İşçi Partisi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un da katılımıyla genel kurul toplantısı yaptı.

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Kore Merkezi Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, İşçi Partisi Merkez Komitesi Genel Kurul Toplantısı'nın dün başkent Pyongyang'da başladığı ve birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Parti lideri Kim Jong-un'un da katıldığı toplantının gündemine ilişkin detay açıklanmasa da devlet medyasında daha önce toplantıda devlet işlerinin gözden geçirileceği ve bir dizi önemli konu hakkında kararların alınacağı bildirilmişti.

Genel kurulda ülkedeki Kovid-19 salgınına dair gelişmelerin de ele alması bekleniyor.

Partinin aralık ayında 5 gün süren genel kurul toplantısında Kim, ülkenin askeri nükleer programını güçlendirmeye ve daha sofistike silah sistemlerinin üretilmesine dair taahhütlerini yinelemişti.

23 balistik füze denedi

ABD'ye göre, Kuzey Kore bu yılın başından beri 6'sı kıtalar arası olmak üzere 23 balistik füze denedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kuzey Kore Özel Temsilcisi Sung Kim, Kuzey Kore'nin "her an" nükleer deneme yapabileceği uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Kore, 6'ncı nükleer denemesini 3 Eylül 2017'de yapmıştı.

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